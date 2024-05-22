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Fenerbahçe'den 3 transfer birden: Premier Lig'in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürürken İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimler sürüyor. Kanarya, bu doğrultuda takımdan ayrılacak isimleri belirlerken 3 isimle de prensip anlaşmasına varıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 11:06 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 11:06
Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, Galatasaray galibiyetiyle işi son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

FERDİ'YE VEDA!

Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

OOSTERWOLDE'DEN CİDDİ GELİR

Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

LEVENT MERCAN GELİYOR!

Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren sol bek Levent Mercan transferini bitirdiği iddia ediliyor. Genç sol bekin transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

EMRE GÖKAY'DA ANLAŞMA TAMAM

Hareket eden sarı-lacivertliler, Sivasspor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı. Genç oyuncunun bonservisi için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Emre Gökay bu sezon EMS Yapı Sivasspor formasıyla 13 maça çıktı.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

PARTEY HAMLESİ!

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey ısrarı sürüyor. İngiliz medyasında çıkan habere göre Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için İngiliz devinin kapısını çaldı ve transfer için nabız yokladı.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

Sportif Direktör Mario Branco'nun Partey için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi. Yıldız oyuncunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın seçenekleri arasında bulunmaması nedeniyle İspanyol teknik adamın Ganalı oyuncudan ümidi kestiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’den 3 transfer birden: Premier Lig’in yıldızı geliyor! Prensip anlaşmaları tamam

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