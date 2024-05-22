SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Elon Musk'ın Neuralink beyin çipi ne işe yarıyor? Neuralink nedir? İlk beyin çipi yerleştirilen hasta...

Neuralink, insan beynine doğrudan bağlanarak çeşitli nörolojik hastalıkların tedavisinde devrim yaratmayı hedefliyor. İlk insan denemesinde yaşanan sorunları ele alan şirket, bu sorunları çözdükten sonra ikinci deneme için FDA'dan gerekli izinleri almayı başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:13 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 10:13
Elon Musk’ın Neuralink beyin çipi ne işe yarıyor? Neuralink nedir? İlk beyin çipi yerleştirilen hasta...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Elon Musk'ın beyin çipi implantı geliştiren şirketi Neuralink, ilk insan denemesinin ardından ikinci bir hastaya beyin çipi yerleştirmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Bu gelişme, şirketin ileriye yönelik atılımını ve insan beyni ile bilgisayarlar arasındaki arayüz teknolojisindeki ilerlemelerini gösteriyor.

NEURALİNK NEDİR?

Neuralink, beyin aktivitesini izleyebilen ve elektriksel uyarılarla beyni etkileyebilen bir implant geliştiriyor. 2016 yılında Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisini ilerletmeyi amaçlayan bir nöroteknoloji şirketidir. Şirketin geliştirdiği "The Link" adlı cihaz, beyindeki sinyalleri okuyarak ve bunları işleyerek dış cihazları kontrol etme potansiyeline sahip bir beyin implantıdır.

NEURALİNK NASIL ÇALIŞIYOR?

Neuralink'in geliştirdiği cihaz, kafatasına cerrahi olarak yerleştirilen ve 1.024 elektrot içeren küçük bir çipten oluşur. Bu elektrotlar, beyin nöronlarının elektriksel aktivitelerini kaydeder ve bu bilgiyi işleyerek harici cihazlara kablosuz olarak gönderir. Elektrotlar, beyin nöronlarının ürettiği "spike" veya "aksiyon potansiyelleri" olarak adlandırılan elektrik sinyallerini algılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sinyaller, cihaz tarafından işlenir ve bilgisayara veya diğer harici cihazlara kablosuz olarak iletilir.

Neuralink, çipin beyne zarar vermeden doğru şekilde yerleştirilebilmesi için robotik cerrahi bir sistem de geliştirmiştir. Bu sistem, elektrotları hassas bir şekilde beyne yerleştirir ve kablosuz iletişim sayesinde verilerin fiziksel bir bağlantı olmadan aktarılmasını sağlar.

NEURALİNK'İN AMACI VE UYGULAMALARI

Neuralink'in temel hedefi, tıbbi ve tedavi amaçlı kullanımlardır. Teknoloji, özellikle nörolojik bozuklukları tedavi etmek ve motor fonksiyonları geri kazandırmak için kullanılabilir. Neuralink'in potansiyel uygulamaları şunları içerir:

Felçli bireylerde motor fonksiyonunun geri kazandırılması
Nörolojik bozuklukların tedavisi

Konuşma bozukluğu olan bireylerin etkili iletişim kurmasına yardımcı olma
Cihazları düşünceyle kontrol etme

Stephen Hawkinge göre kıyamet böyle kopacak! Dünya son günlerini işte böyle yaşayacak
Stephen Hawking'e göre kıyamet böyle kopacak! Dünya son günlerini işte böyle yaşayacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Türk Telekom
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı
Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi
Son dakika: Norveç ve İspanya Filisin’i tanıyacaklarını açıkladı
Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak?
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Rolex’ler sahte çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda | 1 kişi daha gözaltına alındı
Ünlü sunucunun 3 yaşındaki çocuğuna şiddet! Dayakçı dadıyı komşular ihbar etti
Galatasaray’ın ağır topları Konya maçı öncesi dümene geçti
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu
CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel’i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız
Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma’ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da Filistin protestosu: Sen Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın
Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu
SON DAKİKA