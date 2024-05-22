13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener kızı İrem’le gezmeye çıktı! Eski eşi İbrahim Kutluay hakkında konuştu: Bir araya geleceğiz...

2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı oldu. 6 yıl önce olaylı bir şekilde boşanan ikiliden Demet Şener, önceki gün kızı İrem Kutluay ile alışverişte görüntülendi. Nafaka anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu eski eşi hakkında konuşan Şener, açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Öte yandan 17 yaşındaki İrem Kutluay annesine benzerliğiyle dikkat çekti. İşte detaylar...