Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler

MAKAM ARACI YOK

Bürokraside hiçbir yöneticinin makam aracı olmayacak. Ortak taşıt havuzundan hizmet aracı kullanılacak. Başkanlık Divanı ve grup başkanvekillerinin kullandığı yabancı makam araçları daha önceden yapılan sözleşme süreleri tamamlanınca peyderpey elektrikli yerli araca dönüştürülecek. TBMM'de güneş enerjisi kullanımına geçilecek. Bahçeli lokantadaki uygulama tüm birimlere yaygınlaştırılacak. Doğal gaz kullanımı kısıtlanacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA PAYLAŞILACAK

"Kağıtsız Parlamento" uygulaması kapsamında, TBMM'nin tüm iş ve işlemlerinde kağıt sıfır denilecek düzeye indirilecek. Milletvekillerine dağıtılan kanun teklifleri başta olmak üzere kağıtla yapılan her türlü işlemler elektronik ortamda paylaşılacak. Soğutma sistemleri başta olmak üzere enerji tüketimini sağlayan sistemlerde tasarrufa gidilecek. Personele kapı ve pencereleri açık bırakmaması uyarısı yapılacak