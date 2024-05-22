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Meclis'te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler

TBMM tasarruf tedbirlerini belirledi. Fazla su kullanımı önlenecek. Başta çay ocakları olmak üzere personelin yoğun kullanımdaki yerlere arıtma cihazı takılacak ve musluk suyu kullanılacak. Geziler ve etkinlikler sınırlandırılacak.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:06
Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler

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Kamuda tasarruf genelgesi kapsamı dışında tutulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kendi tasarruf tedbirlerini hazırladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatı üzerine Meclis Genel Sekreterliği'nin yürüttüğü çalışma sudan elektriğe, makam araçlarından akaryakıta ve seyahatlerden sağlık harcamalarına kadar kapsamlı tasarruf tedbirlerini içeriyor.

Tasarruf genelgesi, Meclis'in daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı sıfır atık projesi ve yeşil dönüşüm projeleri ile Meclis'in daha önce başlattığı tasarruf girişimleriyle bütünleşik olarak hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak genelgedeki başlıklar şöyle:

ARITMA SUYU OLACAK
Fazla su kullanımı önlenecek. Kampüs içindeki yeşil alanların sulanması gece yapılacak. Sebil ve damacana su kullanımı belli birimlerde kaldırılacak. Sebiller sadece vatandaşın bulunduğu alanlarda bulundurulacak. Başta çay ocakları olmak üzere personelin yoğun kullanımdaki yerlere arıtma cihazı takılacak ve musluk suyu kullanılacak.

CAM SÜRAHİ DAĞITILIYOR
Tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklar ile pet şişe su uygulamasına son verilecek. Bu amaçla personele camdan sürahi ve bardak dağıtımına başlandı. Cam kavanoz üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş'un "Hediyemizi sıfır atık hareketine katılmanız ve doğayı koruma bilinciyle kullanmanız dileğiyle" notu yazıldı.

MAKAM ARACI YOK
Bürokraside hiçbir yöneticinin makam aracı olmayacak. Ortak taşıt havuzundan hizmet aracı kullanılacak. Başkanlık Divanı ve grup başkanvekillerinin kullandığı yabancı makam araçları daha önceden yapılan sözleşme süreleri tamamlanınca peyderpey elektrikli yerli araca dönüştürülecek. TBMM'de güneş enerjisi kullanımına geçilecek. Bahçeli lokantadaki uygulama tüm birimlere yaygınlaştırılacak. Doğal gaz kullanımı kısıtlanacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA PAYLAŞILACAK
"Kağıtsız Parlamento" uygulaması kapsamında, TBMM'nin tüm iş ve işlemlerinde kağıt sıfır denilecek düzeye indirilecek. Milletvekillerine dağıtılan kanun teklifleri başta olmak üzere kağıtla yapılan her türlü işlemler elektronik ortamda paylaşılacak. Soğutma sistemleri başta olmak üzere enerji tüketimini sağlayan sistemlerde tasarrufa gidilecek. Personele kapı ve pencereleri açık bırakmaması uyarısı yapılacak

YURTDIŞI GEZİLERİ SINIRLANDIRILACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Yurtdışı geziler sınırlandırılacak. Gezi heyetine katılanların sayısı programın içeriği ve önemine göre daraltılacak. Yurtdışına yüksek lisans ve görgü eğitimi için personel gönderimi zorunlu olanlar dışında kaldırılacak. Yatırım programı daraltılacak. Kütüphane ve sergi salonu projesi askıya alınacak. Meclis'in düzenleyeceği resmi etkinlikler, resepsiyonlar ve kokteyller azaltılacak. Meclis çatısı altında farklı kurumların verdiği resepsiyonlar da sınırlandırılacak.

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