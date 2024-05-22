Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş koca kız oldu! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek ve Çitos Efe’den sonra o da...

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızları zaman zaman son halleriyle gündeme geldi. Kutu Bebek Ebrar Demirbilek ve bir YouTube programına konuk olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in ardından şimdi de programın 'Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş, gündem oldu. Nisan Aktaş'ın son halini görenler şaşıp kalırken "Hangi ara bu kadar büyüdün", "Çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu. İşte Çakıl Bebek Nisan Aktaş'ın son hali...