Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş koca kız oldu! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek ve Çitos Efe’den sonra o da...

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızları zaman zaman son halleriyle gündeme geldi. Kutu Bebek Ebrar Demirbilek ve bir YouTube programına konuk olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in ardından şimdi de programın 'Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş, gündem oldu. Nisan Aktaş'ın son halini görenler şaşıp kalırken "Hangi ara bu kadar büyüdün", "Çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu. İşte Çakıl Bebek Nisan Aktaş'ın son hali...
Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, Kutu bebek Ebrar Demirbilek'ten Çakıl bebek Nisan Aktaş'a, Atarlı bilim adamı Efe Dadak'tan Buckingham Prenses'i Henna Bülbül'e bir dönemin fenomen çocuklarının yer aldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen programının minik yıldızları zaman zaman son halleriyle gündeme geldi.
Kutu Bebek Ebrar Demirbilek ve bir YouTube programına konuk olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in ardından şimdi de programın 'Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş, gündem oldu.