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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 15:42 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 15:42

İran'da Reisi'ye veda! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taziye merasimine katıldı!

Son dakika haberleri... 19 Mayıs Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi Tebriz’de Şüheda Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından başkent Tahran'a götürüldü. Tahran Üniversitesi kampüsünde düzenlenen cenaze töreninin ardından Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer isimlerin cenaze namazını İran’ın dini lideri Hamaney kıldırdı. Liderler cenaze töreni için Tahran'da bir araya gelirken Türkiye'den ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taziye merasimine katıldı.

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