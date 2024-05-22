T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52219443-2016/588-Ceza Dava Dosyası 20.05.2024

Konu : İlanen Tebligat

ESAS : 2016/588

KATILAN : NEXT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,

SANIK : Şerafettin KOÇ (TC Kimlik No:21574210282)

Mahkememizin 09/01/2024 tarih ve 2016/588 Esas, 2024/42 Karar sayılı ilamı ile verilen gerekçeli kararın ve katılan vekilinin istinaf talep dilekçesinin sanık Şerafettin KOÇ'atebliğ imkansızlığı nedeniyle ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Sanığın 09/01/2024 yılında dolandırıcılık suçuna ilişkin yukarıda esas ve karar numarası yazılı C. Savcısının mütalaasına uygun olarak verilen BERAAT kararının ve katılan vekilinin istinaf talep dilekçesinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle beyanını zabıt katibine yazdırıp hakime onaylatmak suretiyle istinafa cevap vermeve karara karşı istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu hususu ihtaren tebliğ olunur.

Basın No: ILN02035749

#ilan.gov.tr