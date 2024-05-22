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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca’sı Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” 68’lik Yeşilçam yıldızı...

Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi birçok usta ismin yer aldığı Hababam Sınıfı film serisinin ikincisi olarak çekilen 1975 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da Semra Hoca karakterinin canlandıran Semra Özdamar, yıllar sonra gündem oldu. Son hali merak edilen 68 yaşındaki Yeşilçam yıldızını görenler ise tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcıları "Yıllar ona acımamış" yorumunda bulundu. İşte Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra Hoca'sı Semra Özdamar'ın son hali...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 15:04 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 15:22
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” 68’lik Yeşilçam yıldızı... 1

Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı'nda Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi birçok usta isim yer aldı.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” 68’lik Yeşilçam yıldızı... 2

Film serisinin ikincisi olarak çekilen 1975 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da da Semra Hoca karakterinin canlandıran Semra Özdamar ise yıllar sonra gündem oldu.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” 68’lik Yeşilçam yıldızı... 3

Ünlü oyuncu Semra Özdamar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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