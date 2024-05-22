Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca’sı Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” 68’lik Yeşilçam yıldızı...

Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi birçok usta ismin yer aldığı Hababam Sınıfı film serisinin ikincisi olarak çekilen 1975 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da Semra Hoca karakterinin canlandıran Semra Özdamar, yıllar sonra gündem oldu. Son hali merak edilen 68 yaşındaki Yeşilçam yıldızını görenler ise tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcıları "Yıllar ona acımamış" yorumunda bulundu. İşte Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra Hoca'sı Semra Özdamar'ın son hali...