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Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı! O ayrıntı kan dondurdu

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çepni Mahallesi'nde taksici Yunus Yüksel'i (30), 20 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli Talha Sevinç (19), Yenişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası, birlikte yemek yiyip alkol aldığı babası M.S.'ye yaralama olayını anlatan Talha Sevinç, Yenişehir ilçesinde konaklamak için taksi sürücülerine otel sorunca yakalandı. Taksicilerin ihbarı üzerine gözaltına alınan Sevinç ilk ifadesinde, “Yunus ile aramızda alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı. Beni Eskişehir'den almaya geldiğinde tartışmaya başladık. Ben de bıçakladım ve parası ile cep telefonunu gasbettim” dedi.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 15:25 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 15:40
Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı! O ayrıntı kan dondurdu

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayınpederine ait 16 T 4225 plakalı takside sürücü olarak çalışan Yunus Yüksel, geçen pazartesi günü kırsal Çepni Mahallesi'ndeki ormanda, çoban tarafından bıçakla yaralanmış olarak bulundu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde 20 bıçak yarası bulunan 1 çocuk babası Yunus Yüksel, sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Talha Sevinç Talha Sevinç


Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Yunus Yüksel'i bıçaklayanın, 'uyuşturucu kullanmak', 'reşit olmayan kız çocuğa cinsel istismar ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunan Talha Sevinç olduğunu belirledi.

Özel ekip oluşturan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin babasıyla birlikte gittiği restoranda, birlikte alkol aldığını, bıçaklama olayını anlattığını, ardından da kent merkezine gelip buradan Yenişehir ilçesine gittiğini tespit etti.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlatan ekipler, bölgede yoğunlaştı. Şüpheli, kalmak için otel sorduğu taksi durağındaki taksicilerin kendisini tanıyıp haber vermesiyle yakalandı.

Yunus Yüksel



SUÇU KABUL ETTİ
Jandarma komutanlığında suçunu kabul eden Talha Sevinç, "Yunus benim arkadaşım. Kendisini tanıyorum. Aramızda alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı.

Olay günü, Eskişehir'e gittim. Daha sonra, telefon açtığım Yunus'a beni Eskişehir'den almasını söyledim. O da geldi. Yolda tartışınca aramızda kavga çıktı. Ben de kendisini bıçakladım. Sonra 6 bin lira para ve cep telefonu alarak kaçtım" dediği öğrenildi.



Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, Talha Sevinç'in suçu tek başına işlediğini belirledi. Ekipler, kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle babası M.S.'yi de gözaltına aldı. Savcılık soruşturmasında M.S. serbest bırakılırken, Talha Sevinç ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Jandarma, arkadaşlarının bıçaklanmasını protesto etmek amacıyla bugün çalışmayıp adliye önünde toplanan taksiciler için önlem aldı.



TUTUKLANDI
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, taksiciyi 20 yerinden bıçakladığı öne sürülen Talha Sevinç, 'Kasten öldürmek' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren sorgulama sonrası şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu arada, arkadaşlarını yaralayan şüphelinin adliyeye çıkarıldığını öğrenen taksi sürücüleri, adliye binası önünde bekledi. Yaşanan saldırıyı, alkışlar ve korna çalıp protesto eden taksiciler, daha sonra adliye binasının önünden ayrıldı.

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