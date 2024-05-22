Taksi şoförü Yunus Yüksel’i 20 yerinden bıçaklamıştı! O ayrıntı kan dondurdu





Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlatan ekipler, bölgede yoğunlaştı. Şüpheli, kalmak için otel sorduğu taksi durağındaki taksicilerin kendisini tanıyıp haber vermesiyle yakalandı.





SUÇU KABUL ETTİ

Jandarma komutanlığında suçunu kabul eden Talha Sevinç, "Yunus benim arkadaşım. Kendisini tanıyorum. Aramızda alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı.



Olay günü, Eskişehir'e gittim. Daha sonra, telefon açtığım Yunus'a beni Eskişehir'den almasını söyledim. O da geldi. Yolda tartışınca aramızda kavga çıktı. Ben de kendisini bıçakladım. Sonra 6 bin lira para ve cep telefonu alarak kaçtım" dediği öğrenildi.





Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, Talha Sevinç'in suçu tek başına işlediğini belirledi. Ekipler, kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle babası M.S.'yi de gözaltına aldı. Savcılık soruşturmasında M.S. serbest bırakılırken, Talha Sevinç ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Jandarma, arkadaşlarının bıçaklanmasını protesto etmek amacıyla bugün çalışmayıp adliye önünde toplanan taksiciler için önlem aldı.





TUTUKLANDI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, taksiciyi 20 yerinden bıçakladığı öne sürülen Talha Sevinç, 'Kasten öldürmek' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren sorgulama sonrası şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu arada, arkadaşlarını yaralayan şüphelinin adliyeye çıkarıldığını öğrenen taksi sürücüleri, adliye binası önünde bekledi. Yaşanan saldırıyı, alkışlar ve korna çalıp protesto eden taksiciler, daha sonra adliye binasının önünden ayrıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN