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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Kadınlarda da istenir
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 22 Mayıs 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Kadınlarda da istenir

41 yaşında kadınım. Aylardır cinsel isteğim yok. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim, erkeklik hormonu testi istedi. Ben de erkek hormonunun işi ne?
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir.
Östrojenin yanında testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.

DURUŞ EĞİTİMİ ŞART
14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum. Neler önerirsiniz?
Düzgün duruş eğitimi önemlidir.
Daha dikkatli iş yapmak gerekir.
Çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur.
Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur.

AZ AZ SIK SIK YİYİN
67 yaşındayım. 6 ay önce felç geçirdim. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Nelere dikkat etmeliyim?
Az az sık sık yemek yiyin. Yemek yerken dik durumda oturun. Lifli gıdalar yiyin. Çiğneme durumunuza göre püre haline getirilmiş şekilde gıda tüketin. Rezene-ısırgan otu-papatyaanason- ıhlamur-kekik çayı, portakalmandalina suyu-acı hindiba salatası, bal ve sirke karışımı için.

YANLIŞ DEĞİL
İKİ ay önce tiroit ameliyatı oldum. Ellerimde kasılmalarım başladı. Doktorlar kendi aralarında ameliyattandır diye konuştular. Tahlil yazdılar.
Yanlış ameliyat mı yapıldı?
İyi olacaksın yanlış değil. Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır ve böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Bağırsaklara indirek etki eder. Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır.

KANSER KORKUSU
ANNEM 54 yaşında. Meme kanseri şüphesi var. Aile taraması istediler. Gideyim mi?
Tarama çok önemli. Yaptır.
Çünkü meme kanseri 40-50 yaş arası kadınlarda tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca meme kanseri kimler için riskli öğrenmelisin. Kilo, sigara, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak riskli durumlar olarak sayılabilir.

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