Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki savaşı da ele aldık. Türkiye savaşın başlangıcından bu yana çatışmasın sona erdirilmesi konusunda önemli katkılar sundu. NATO müttefikimiz Romanya ile ilişkilerimizin ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki toplantımızı da Bükreş'te gerçekleştireceğiz.

Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor Romanya'nın da uluslararası çabalara katkı vereceğine inanıyorum.

NETAHYAHU SOYKIRIM POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR Sayın Başbakan ile bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bunların en başında İsrail zulmü geldi. İsrail'in durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Katliamın önüne geçilecek adımlar atılmıyor.



ROMANYA BAŞBAKANI MARCEL CİOLACU

Bugün Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerindeki en önemli ana tanıklık ediyoruz. Romanya ve Türkiye arasındaki ilk ortak hükümet toplantısı fiilen gerçekleştirmiş olduk. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Burada sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek dostlarının kim olduğunu bilen vizyoner liderdir. Geçen yıl korkunç depremin ardından Romenler ilk anlardan itibaren biz varız dediler. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya vatandaşlarına yönelik yaptığı özel jest için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Romenler Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edebilecekler.

Türkiye'nin bölgesel güvenliğe katkısı son derece önemli olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği liderlik için teşekkür etmek istiyorum.

Orta Doğu'daki durumu ele aldık. Gazze'de bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya olduğumuz konusunda hemfikiriz.

Hükümetinizin bu ilk toplantısının başarısının stratejik ortaklığımızın gelişmesinin önünü açacağına inanıyorum. İki heyet üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sizi ve bakanlarınızı en kısa zamanda Bükreş'te ağırlamayı umuyorum.