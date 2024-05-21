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Konya'da başıboş köpekler kız öğrenciye saldırdı: Sırt çantası ile

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kız öğrenciye sokak köpeklerinin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  Köpekler kızın etrafını çevirip peşini bırakmazken, öğrenci kendisini sırt çantası ile savunmaya çalıştı.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 13:58 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 13:58

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kız öğrenciye sokak köpeklerinin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi Gazi Ortaokulu çevresindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan evine giden bir kız öğrenci başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpekler kızın etrafını çevirip peşini bırakmazken, öğrenci kendisini sırt çantası ile savunmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların da yardımı ile köpekler kovalandı. Olayda kız öğrenci yara almazken, köpeklerin saldırısı bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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