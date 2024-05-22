İsmail Kartal derbi zaferiyle tüm ön yargıları yerle bir etti

Koç'un kafasında gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etme düşüncesi var. Sarı-Lacivertliler'in şampiyon olması durumunda ise Kartal ile yola kesin olarak devam edilecek. Fenerbahçe, kulüp tarihinin puan rekorunu kırdığı sezonda Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor. Bilindiği gibi İsmail hoca daha önce yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bu konularla kafamı yoracak değilim" açıklaması yapmıştı.