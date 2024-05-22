SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Ekrem Kızıltaş Tehlikenin farkında mıyız?..
Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tarihi 22 Mayıs 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Tehlikenin farkında mıyız?..

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatı ile neticelenen helikopter kazası ile ilgili tartışmalar, daha süreceğe benzer gibi. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının Netanyahu ve Bazı İsrail'li yetkililerle beraber Hamas yöneticileri hakkında tutuklama talep etmesi de bundan sonranın önemli gündem maddeleri arasında.

Hayat akıp gidiyor ve hemen her zaman yeni bir gündem maddesi bir şekilde kendisini dayatıyor. Ancak bütün bu hay u huy arasında, kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede başımızı ciddi şekilde ağrıtacak şeyler de mevcut. Aile müessesesi ile ilgili bazı olumsuz gelişmeler bunlardan birisi ve belki de en önemlisi.

Son yıllarda evlilikler azalıp boşanma oranlarının artması, meselenin sadece bir yönü. Sadece ülkemizin değil dünyanın geleceği ile ilgili hesapları olan mihrakların çok uluslu şirketler, kurumlar ve bazı devletlerin desteği ile küresel çapta yürüttükleri birtakım projeler de aileye yönelik tehditler arasında.

Kabine toplantısı sonrası, 'son yıllarda kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemiz olan aileye yönelik tehditlerin arttığını' vurgulayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'kitle iletişim araçlarının ailevi değerleri göz ardı eden yayınlarının, yozlaşma sürecini getirdiği ve küreselleşmeyle çeşitlenen arızi durumların, aileyi pek çok riskle yüz yüze bıraktığı' sözleri, tehlikenin büyüklüğüne işaret.

'Sapkın akımların meşrulaştırılmasına itiraz etmenin siyasi ve ekonomik maliyetinin giderek yükseldiğine' dikkat çekerek, 'küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikalarının geldiğine' vurgu yapan Cumhurbaşkanımızın, Eurovision'la ilgili değerlendirmesi de şöyle:

"Özgürlük maskesi altında rol model olarak gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin, toplumsal yozlaşmanın truva atları olduğu açıktır. Bu tür uluslararası etkinliklerde giyimiyle, tavrıyla, sözleriyle normal bir insana rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Bunun bilinçli bir politika olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor."

Bazı problemlerin çözümü kolay olsa da, aile ile ilgili problemlerin ancak orta ve uzun vadede çözülebileceği, malum. Halen bir sıkıntı olmadığı düşünülse de 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızının, 2023'te 1,51'e gerilemesi, tehlike çanlarının çalmaya başlaması demek.

Nüfusun kendini yenileme eşiği olarak kabul edilen 2,1 seviyesinin altında olan 1,51 oranı, yaşlıları daha fazla bir toplum olmaya doğru gittiğimizin göstergesi. Cumhurbaşkanımız şöyle diyor: 'Bu, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir… En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız.'

Konu uzun, yer sınırlı. Esas soru ise şu: Tehlikenin farkında mısınız?..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kırmızı çizgilerden taviz yok!... 19 Mayıs 2024, Pazar Telaşa gerek yok!.. 18 Mayıs 2024, Cumartesi Yürüyüşünü görelim… 15 Mayıs 2024, Çarşamba İlk düğme yanlış iliklenince… 12 Mayıs 2024, Pazar
Pınar Altuğ davete kızıyla katıldı! Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son haline bakın! Gören hayran kaldı! “Çok güzel bir genç kız olmuş”
Pınar Altuğ davete kızıyla katıldı!
ANTALYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
ANTALYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
21 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti! 40’lık oyuncu 58 kiloyu roket hızında eritti! Sadece su içerek...
21 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti!
Demokrasinin vatanı Yunanistan’da skandal karar! 9 öğrenciye sınır dışı talebi: O materyaller bile ’suç delili’ sayıldı!
Atina'da 9 öğrenciye sınır dışı!
SON DAKİKA