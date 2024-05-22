Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

Son haftaya lider giren ve şampiyonluk için Konyaspor'dan alınacak bir puanın yeterli olacağı Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Ndombele'nin kiralık sözleşmesi bitecek olması ve Sergio Oliveira ile yollarını ayırması beklenen Cimbom bu bölgeye takviye yapacak.