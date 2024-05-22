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Galatasaray'ın yeni orta sahası Portekiz'den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele'nin yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir yandan Konyaspor maçına hazırlanırken diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar Ndombele yerine orta sahaya bir takviye yapmak isterken, gündeme Portekiz'de iyi bir sezon geçiren o isim geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 14:02 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 14:02
Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

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Son haftaya lider giren ve şampiyonluk için Konyaspor'dan alınacak bir puanın yeterli olacağı Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

Önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.

Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

Ndombele'nin kiralık sözleşmesi bitecek olması ve Sergio Oliveira ile yollarını ayırması beklenen Cimbom bu bölgeye takviye yapacak.

Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

Bu doğrultuda Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

CİMBOM'DA HEDEF FRANCO!

A Bola'da yer alan habere göre; G.Saray, Moreirense'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu listesine aldı.

Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

Sarı-kırmızılıların Portekizli orta saha için kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

Franco bu sezon 35 maçta forma giyerken 2 gol - 4 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

Fotomaç'ın haberine göre kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...

Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

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