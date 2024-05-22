Galatasaray’ın yeni orta sahası Portekiz’den! Transferi böyle duyurdular: Ndombele’nin yerine gelecek

Son haftaya lider giren ve şampiyonluk için Konyaspor'dan alınacak bir puanın yeterli olacağı Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Son haftaya lider giren ve şampiyonluk için Konyaspor'dan alınacak bir puanın yeterli olacağı Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.
Ndombele'nin kiralık sözleşmesi bitecek olması ve Sergio Oliveira ile yollarını ayırması beklenen Cimbom bu bölgeye takviye yapacak.
Bu doğrultuda Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
CİMBOM'DA HEDEF FRANCO!
A Bola'da yer alan habere göre; G.Saray, Moreirense'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu listesine aldı.
Sarı-kırmızılıların Portekizli orta saha için kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.
Franco bu sezon 35 maçta forma giyerken 2 gol - 4 asistlik performans gösterdi.
Fotomaç'ın haberine göre kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...