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Arda Güler Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı! La Liga'nın zirvesinde o var

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, yaptıklarıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, son oynanan Villareal maçında attığı gollerle Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geçmeyi başardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 11:09 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 11:53
Arda Güler Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı! La Liga’nın zirvesinde o var

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İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyon Real Madrid, Villarreal'in konuğu oldu. 2 gol atan milli yetenek Arda Güler, rakipte 4 gol atan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile birlikte maçın yıldızlarından oldu.



İlk yarıda takımının ilk ve son gollerini atan 19 yaşındaki Arda, bu sezon La Liga'daki toplam gol sayısını 6'ya çıkararak, Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.


Özellikle sezonun ilk devresinde sakatlıklarla boğuşan Arda, ligde sahada kaldığı 373 dakikaya 6 gol sığdırmayı başardı



MESSİ, RAUL, 'RONALDOLAR' ARDINDA

Talihsiz sakatlıklarını atlatıp müthiş bir şekilde takıma adapte olan ve her geçen gün performansının üzerine koymayı başaran yıldız futbolcumuz, ulaştığı gol/dakika istatistikleriyle yalnızca Cristiano Ronaldo'yu sollamakla kalmadı.



373 dakikada bu başarıyı elde eden Arda; 6 gole 436 dakikada ulaşan CR7, 605 dakikada erişen Ronaldo Nazario, 749 dakikada bulan Raul ve La Liga tarihinin en golcüsü; 780 dakikada 6 gole ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı.



La Liga'da yalnızca 4 kez ilk 11'de başlamasına rağmen efsanelerin ilk 6 gol istatistiklerini geride bırakan Arda Güler, 63 dakikada 1 gol gibi; neredeyse 'saat başı gol' başarısını da yakaladı.

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