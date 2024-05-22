Bahar Kaban’ı işe giderken öldürülmüştü! Firari cinayet şüphelisi hem kendini hem polisi vurdu! Metrobüste hareketli anlar

Kan donduran olay 16 Mayıs günü İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Saat 08.30 sıralarında, yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile karşılaştı. Gözü dönmüş cani, genç kadına kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Bahar Kaban (28) ve eski nişanlısı Gökhan Yıldız
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Ağır yaralanan Bahar Kaban ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahar Kaban Iğdır'da toprağa verilirken, Gökhan Yıldız'ı yakalamak için arama çalışmaları başlatıldı.
BAŞKA BİRİSİNE AİT KİMLİK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Bu sırada, dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'deki metrobüs durağında hareketli anlar yaşandı. Metrobüs durağı çıkışında kimlik kontrolü yapan polis memuru, şüpheli olarak gördüğü bir kişinin kimliğini kontrol etmek için durdurmaya çalıştı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin başka birine ait kimlik kullandığı anlaşıldı.