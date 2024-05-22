Bahar Kaban’ı işe giderken öldürülmüştü! Firari cinayet şüphelisi hem kendini hem polisi vurdu! Metrobüste hareketli anlar



POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Polisin olayı fark ettiğini gören şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli yakalanmaya çalışıldığı sırada belindeki silahını çekti. Bunun üzerine silahı şüphelinin elinden almaya çalışan polis ile arasında boğuşma yaşandı.



HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan boğuşmada silah peş peşe patladı. Patlayan silahlardan kurşunlar polis memuru ve şüpheliye isabet etti. Polis memuru E.B. ile şüpheli hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen şüpheli hayatını kaybetti. Polis memurunun ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.



4 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Yapılan araştırmada ölen kişinin 5 gündür polis tarafından katil zanlısı olarak aranan Gökhan Yıldız olduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından her yerde aranan Gökhan Yıldız'ın 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN