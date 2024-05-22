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Bahar Kaban'ı işe giderken öldürülmüştü! Firari cinayet şüphelisi hem kendini hem polisi vurdu! Metrobüste hareketli anlar

İstanbul'da 16 Mayıs'ta Gökhan Yıldız, adım adım takip ettiği eski nişanlısı Bahar Kaban'ı vahşice katletti. Kan donduran cinayetin ardından kayıplara karıştı. Dün akşam saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis memuru, şüpheli gördüğü Gökhan Yıldız'ı durdurdu. Şüpheli, polise abisi Y.Y'ye ait kimliğini verdi. Durum üzerine Yıldız ile polis memuru arasında bir boğuşma yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 11:32 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 11:41
Bahar Kaban’ı işe giderken öldürülmüştü! Firari cinayet şüphelisi hem kendini hem polisi vurdu! Metrobüste hareketli anlar

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Kan donduran olay 16 Mayıs günü İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Saat 08.30 sıralarında, yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile karşılaştı. Gözü dönmüş cani, genç kadına kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Bahar Kaban (28) ve eski nişanlısı Gökhan YıldızBahar Kaban (28) ve eski nişanlısı Gökhan Yıldız


OLAY YERİNDEN KAÇTI
Ağır yaralanan Bahar Kaban ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahar Kaban Iğdır'da toprağa verilirken, Gökhan Yıldız'ı yakalamak için arama çalışmaları başlatıldı.


BAŞKA BİRİSİNE AİT KİMLİK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Bu sırada, dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'deki metrobüs durağında hareketli anlar yaşandı. Metrobüs durağı çıkışında kimlik kontrolü yapan polis memuru, şüpheli olarak gördüğü bir kişinin kimliğini kontrol etmek için durdurmaya çalıştı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin başka birine ait kimlik kullandığı anlaşıldı.


POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI
Polisin olayı fark ettiğini gören şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli yakalanmaya çalışıldığı sırada belindeki silahını çekti. Bunun üzerine silahı şüphelinin elinden almaya çalışan polis ile arasında boğuşma yaşandı.


HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan boğuşmada silah peş peşe patladı. Patlayan silahlardan kurşunlar polis memuru ve şüpheliye isabet etti. Polis memuru E.B. ile şüpheli hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen şüpheli hayatını kaybetti. Polis memurunun ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.


4 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI
Yapılan araştırmada ölen kişinin 5 gündür polis tarafından katil zanlısı olarak aranan Gökhan Yıldız olduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından her yerde aranan Gökhan Yıldız'ın 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

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