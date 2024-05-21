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CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel'i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız

Bursa Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan CHP'li Mustafa Bozbey göreve gelir gelmez torpil skandallarıyla gündeme geldi. Akrabalarını makam sahibi yapan Bozbey meclis toplantısında yaptığı açıklamalarla, torpili savundu. Bozbey, "Yaptığımız iş doğrudur. Liyakatli atamalardır. Yaptığımızın arkasındayız” dedi.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 00:47 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 00:47
CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel’i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız

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CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıkmış, skandal olay büyük tepkilere neden olmuştu.



SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL!

CHP destekçisi İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçmişte de benzer vukuatları olduğunu açıklamıştı.



"BALDIZINI DAHA ÖNCE NİLÜFER BELEDİYESİ'NDE MÜDÜR YAPMIŞ"

"Baldızını daha önce Nilüfer Belediyesi'nde müdür yapmış" diyen Saymaz, "Nilüfer'de atadığında engellenememiş, şimdi buraya atamış. Şimdi oturup tek tek, isim isim söyleyemem ama baldızı dışında başka yakınlarını da atadığı iddia ediliyor" diye konuşmuştu.



YEĞENİ FURKAN BOZBEY'İ BURKENT'TE BAŞKAN YAPTI

Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı.

Atama Yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabına "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" notunu düşmesiyle ortaya çıkmıştı. Furkan Bozbey tepkiler sonrası ifadeyi silmişti.

CHP Yandaşı Sözcü'ye konuşan Bozbey şunları söyledi:

"Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?"



YALANININ BELGESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Konuya ilişkin daha sonra bir açıklama daha yapan Bozbey, "Biz böyle bir şeyi düşündük. Ancak hayata geçirmedik. Böyle bir atama olmayacak" iddiasında bulunmuştu.

Ancak Mustafa Bozbey'in "olmayacak" açıklamasının aksine 3 Mayıs günü yeğeninin atamasını yaptığı ortaya çıkmıştı.



ÖZEL'İN TALİMATINI HİÇE SAYDI

Meclis Toplantısında CHP'li Bozbey'den meclise, akraba atamalarına ilişkin açıklama yapması istendi. AK Partili Meclis üyesi Ömer Faruk Temiztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Tüm akraba atamaları geri alınacak" sözünü hatırlatarak, Meclise bu konuda açıklama yapılmasını talep etti.



AKRABA ATAMASINI SAVUNDU

Açıklama istenmesi üzerine meclise seslenen CHP'li Bozbey, "Aslında bu konuda açıklama yapmaya gerek yok. Arkadaşlarımızın tümü hem liyakatli hem de önceki dönemde Nilüfer belediyesinde güzel işler başarmış arkadaşlardır. Yaptığımız iş doğrudur. Yaptığımız işin arkasındayız" diyerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına rağmen, eş, dost ve akraba atamalarını savundu.

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