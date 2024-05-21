CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel’i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız





YEĞENİ FURKAN BOZBEY'İ BURKENT'TE BAŞKAN YAPTI



Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı.

Atama Yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabınanotunu düşmesiyle ortaya çıkmıştı. Furkan Bozbey tepkiler sonrası ifadeyi silmişti.

CHP Yandaşı Sözcü'ye konuşan Bozbey şunları söyledi:

"Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?"