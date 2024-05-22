Bağcılar’da iki aile birbirine girdi: 4 polis 1 bekçi yaralandı! 5 gözaltı

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Bağcılar'da husumetli iki ailenin kavgasını ayırmaya çalışan 4 polis ve 1 bekçi yaralandı. Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde dün 23.00 sıralarında husumetli iki aile arasında tartışma çıktığı ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

4 POLİS 1 BEKÇİ YARALANDI

Bir eve yapılan saldırıya müdahale eden 4 polis ve 1 bekçi yaralandı. Takviye ekiplerle iki aile arasındaki kavgaya son verildi.