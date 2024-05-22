Vatandaşlar 09.00’da kapıda sıra olacak! BİM aktüel ürünler fiyat listesi! Led abajur 299 TL, gold ayna 175 TL, dekoratif mum 149 TL, hasır çanta 145 TL...

24 Mayıs'ta BİM market, yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. BİM'in indirimlerinden faydalanmak isteyenler, çaycıdan blender setine, süpürgeden cep telefonuna, ütüden katlanır şezlonga ve şişme bota kadar birçok üründe cazip fiyatlarla karşılaşacaklar. Bu hafta BİM markette öne çıkan ürünler arasında çaycılar, blender setleri, süpürgeler, cep telefonları, ütüler, katlanır şezlonglar ve şişme botlar bulunuyor. Bu ürünlerdeki indirimler, alışveriş yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.