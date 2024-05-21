TEK GECELİK LÜKS ODA FİYATI NEREDEYSE 100 BİN TL
5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel'in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro'dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro'ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor. Erken rezervasyonlarda ise bu fiyatlar 20 bin lira ile 50 bin liraya kadar düşüyor.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
İmamoğlu'nun 73 kişilik bir heyetle Roma'ya gitmesi tartışma yarattı. Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar, oteldeki lükse ve harcanan paralara tepki gösterdi.
İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF GELDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarını Roma'ya İstanbullunun parası ile götürdüğünü itiraf ederek, "Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok." dedi.
Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Roma ziyaretinde masraflar İBB tarafından mı karşılandı" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Farklı şekillerde…Yani tabii kurumsal karşılamamız, ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Biz yaklaşık 5.5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok. Avrupa Oyunları, İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız." dedi.
İşte İmamoğlu'nun yanında yer alan 36 gazetecinin tam listesi:
İsmail Saymaz
Alişer Delek
Barış Pehlivan
Kürşad Oğuz
Nevşin Mengü
Gülşah İnce
Ertuğrul Özkök
Ayhan Dursun
Can Özçelik
Yavuz Oğhan
Erkut Öztürk
İsmail Er
Murat Ağca
Ali Emre Dedeoğlu
Mustafa Karagöl
Uğur Demirkırdı
İlhan Uzundurukan
Mehmet Fatih Duman
Mehmet Ayan
Elvan Arat
Bağış Erten
Attila Gökçe
İbrahim Seten
Faik Gürses
Şükran Albayrak
Ercan Yıldız
Banu Yelkovan
İbrahim Varlı
Merve Toy
Onnik Azinyan
Oğuz Koloğlu
Burcu Biçer
Cüneyt Muharremoğlu
Ruşen Çakır
Müge İplikçi
Erkut Tekin
Yakır Mizrahi
TAKVİM YAZDI
Takvim.com.tr İmamoğlu'nun yandaşlarıyla gerçekleştirdiği Roma ziyaretini ve İstanbullunun parasının savrularak imza atılan israf ve şatafatı aytıntılarıyla yazdı.
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