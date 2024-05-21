TEK GECELİK LÜKS ODA FİYATI NEREDEYSE 100 BİN TL 5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel'in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro'dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro'ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor. Erken rezervasyonlarda ise bu fiyatlar 20 bin lira ile 50 bin liraya kadar düşüyor.

İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF GELDİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun yandaşlarını Roma'ya İstanbul lunun parası ile götürdüğünü itiraf ederek, "Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok." dedi.

Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Roma ziyaretinde masraflar İBB tarafından mı karşılandı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Farklı şekillerde…Yani tabii kurumsal karşılamamız, ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Biz yaklaşık 5.5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok. Avrupa Oyunları, İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız." dedi.

İşte İmamoğlu'nun yanında yer alan 36 gazetecinin tam listesi:



İsmail Saymaz

Alişer Delek

Barış Pehlivan

Kürşad Oğuz

Nevşin Mengü

Gülşah İnce

Ertuğrul Özkök

Ayhan Dursun

Can Özçelik

Yavuz Oğhan

Erkut Öztürk

İsmail Er

Murat Ağca

Ali Emre Dedeoğlu

Mustafa Karagöl

Uğur Demirkırdı

İlhan Uzundurukan

Mehmet Fatih Duman

Mehmet Ayan

Elvan Arat

Bağış Erten

Attila Gökçe

İbrahim Seten

Faik Gürses

Şükran Albayrak

Ercan Yıldız

Banu Yelkovan

İbrahim Varlı

Merve Toy

Onnik Azinyan

Oğuz Koloğlu

Burcu Biçer

Cüneyt Muharremoğlu

Ruşen Çakır

Müge İplikçi

Erkut Tekin

Yakır Mizrahi

TAKVİM YAZDI

Takvim.com.tr İmamoğlu'nun yandaşlarıyla gerçekleştirdiği Roma ziyaretini ve İstanbullunun parasının savrularak imza atılan israf ve şatafatı aytıntılarıyla yazdı.

Haberimiz için görsele tıklayınız: