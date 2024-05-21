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Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma'ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptını imzalamak için 16 Mayıs'ta Roma'ya gitti. İBB Başkanı İmamoğlu'na aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi çok sayıda CHP yandaşı ismin yer aldığı kafile eşlik etti. Her fırsatta "israf"tan dem vuran İmamoğlu ve yandaşlarının Roma'da kaldıkları Parco Dei Principi Grande Hotel'in tek gecelik fiyatının neredeyse 100 bin TL'yi bulması tepki çekerken İmamoğlu'ndan itiraf geldi. Ekrem İmamoğlu söz konusu gezide yandaş isimlerin masraflarının İBB bütçesinden karşılandığını itiraf ederek, "Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok." dedi.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 16:46 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 17:12
Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma’ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı

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Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP yandaşı gazetecilerin Roma'ya İBB bütçesi ile götürüldüğünü eşlik etti.

İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için 16 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'ya giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kalabalık bir ekip eşlik etti.

CHP YANDAŞLARIYLA ROMA SEYAHATİ
Kafile, THY'den kiralanan Çekmeköy isimli Boeing-737 model uçakla 16 Mayıs günü sabah saatlerinde uçtukları Roma'dan 17 Mayıs günü akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.

UÇAĞIN KİRASI İBB'DEN
189 yolcu kapasiteli Boeing-737 model uçağın kirasının ise İBB tarafından ödendiği öğrenildi.

CHP'Lİ GAZETECİLER EKİPTE YER ALDI
Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Can Özçelik, Alişer Delek, Nevşin Mengü gibi isimlerin yer aldığı 73 kişilik grup, geceyi Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa'da konaklayarak geçirdi.

Ekrem İmamoğlu ile CHP yandaşı Ertuğrul ÖzkökEkrem İmamoğlu ile CHP yandaşı Ertuğrul Özkök

İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'da kaldığı otel ve fiyatları ise sosyal medyada gündem yarattı.

Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının konakladığı otel

TEK GECELİK LÜKS ODA FİYATI NEREDEYSE 100 BİN TL
5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel'in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro'dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro'ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor. Erken rezervasyonlarda ise bu fiyatlar 20 bin lira ile 50 bin liraya kadar düşüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
İmamoğlu'nun 73 kişilik bir heyetle Roma'ya gitmesi tartışma yarattı. Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar, oteldeki lükse ve harcanan paralara tepki gösterdi.

İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF GELDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarını Roma'ya İstanbullunun parası ile götürdüğünü itiraf ederek, "Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok." dedi.

Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Roma ziyaretinde masraflar İBB tarafından mı karşılandı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Farklı şekillerde…Yani tabii kurumsal karşılamamız, ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Biz yaklaşık 5.5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok. Avrupa Oyunları, İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız." dedi.

İşte İmamoğlu'nun yanında yer alan 36 gazetecinin tam listesi:

İsmail Saymaz
Alişer Delek
Barış Pehlivan
Kürşad Oğuz
Nevşin Mengü
Gülşah İnce
Ertuğrul Özkök
Ayhan Dursun
Can Özçelik
Yavuz Oğhan
Erkut Öztürk
İsmail Er
Murat Ağca
Ali Emre Dedeoğlu
Mustafa Karagöl
Uğur Demirkırdı
İlhan Uzundurukan
Mehmet Fatih Duman
Mehmet Ayan
Elvan Arat
Bağış Erten
Attila Gökçe
İbrahim Seten
Faik Gürses
Şükran Albayrak
Ercan Yıldız
Banu Yelkovan
İbrahim Varlı
Merve Toy
Onnik Azinyan
Oğuz Koloğlu
Burcu Biçer
Cüneyt Muharremoğlu
Ruşen Çakır
Müge İplikçi
Erkut Tekin
Yakır Mizrahi

TAKVİM YAZDI
Takvim.com.tr İmamoğlu'nun yandaşlarıyla gerçekleştirdiği Roma ziyaretini ve İstanbullunun parasının savrularak imza atılan israf ve şatafatı aytıntılarıyla yazdı.

Haberimiz için görsele tıklayınız:

Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Romaya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!

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