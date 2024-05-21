Galatasaray'a Davinson Sanchez piyangosu! Tam 70 milyon euroluk transferde adı geçiyor

1 Ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye evinde 1-0 yenilerek şampiyonluk sevinci yaşayamayan Galatasaray'da gözler Konyaspor maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar yine 1 puanın yeteceği zorlu deplasmandan istediğini alarak mutlu sona ulaşmak amacında.

2 Derbide ortaya konan silik futbol ve isabetli tek şutun dahi atılmaması Teknik Direktör Okan Buruk'u harekete geçirdi. Deneyimli çalıştırıcı 4 oyuncusuna yeniden şans verecek. Deneyimli teknik direktör cezalı Ziyech'in yanı sıra performansından memnun olmadığı Köhn ve Kerem Demirbay'ı kızağa çekecek. Stoperde ise Abdülkerim formasına kavuşacak.