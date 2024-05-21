Galatasaray'a Davinson Sanchez piyangosu! Tam 70 milyon euroluk transferde adı geçiyor

Ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye evinde 1-0 yenilerek şampiyonluk sevinci yaşayamayan Galatasaray'da gözler Konyaspor maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar yine 1 puanın yeteceği zorlu deplasmandan istediğini alarak mutlu sona ulaşmak amacında.
Derbide ortaya konan silik futbol ve isabetli tek şutun dahi atılmaması Teknik Direktör Okan Buruk'u harekete geçirdi. Deneyimli çalıştırıcı 4 oyuncusuna yeniden şans verecek. Deneyimli teknik direktör cezalı Ziyech'in yanı sıra performansından memnun olmadığı Köhn ve Kerem Demirbay'ı kızağa çekecek. Stoperde ise Abdülkerim formasına kavuşacak.
Galatasaray bir taraftan saha içi ile uğraşırken diğer yandan transfere de yoğun mesai harcıyor. Derbiyi izlemeye gelenler arasında izlenen bir isim de vardı. Forvet hattında Carlos Vinicius ile yola devam etmek istemeyen yönetim, yeni golcü arayışına başlamıştı.