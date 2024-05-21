PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Galatasaray'a Davinson Sanchez piyangosu! Tam 70 milyon euroluk transferde adı geçiyor

Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da yıldız futbolcular transfer gündeminden düşmüyor. Sarı kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in adı ocak ayından bu yana İngiltere, İtalya ve İspanya'daki dev takımlarla anılıyor. Ancak son gelişmelere göre 70 milyon euroluk bir anlaşmanın içeriğinde yıldız futbolcu yer alıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 15:08 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 15:09
Galatasaray’a Davinson Sanchez piyangosu! Tam 70 milyon euroluk transferde adı geçiyor 1

Ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye evinde 1-0 yenilerek şampiyonluk sevinci yaşayamayan Galatasaray'da gözler Konyaspor maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar yine 1 puanın yeteceği zorlu deplasmandan istediğini alarak mutlu sona ulaşmak amacında.

Galatasaray’a Davinson Sanchez piyangosu! Tam 70 milyon euroluk transferde adı geçiyor 2

Derbide ortaya konan silik futbol ve isabetli tek şutun dahi atılmaması Teknik Direktör Okan Buruk'u harekete geçirdi. Deneyimli çalıştırıcı 4 oyuncusuna yeniden şans verecek. Deneyimli teknik direktör cezalı Ziyech'in yanı sıra performansından memnun olmadığı Köhn ve Kerem Demirbay'ı kızağa çekecek. Stoperde ise Abdülkerim formasına kavuşacak.

Galatasaray’a Davinson Sanchez piyangosu! Tam 70 milyon euroluk transferde adı geçiyor 3

Galatasaray bir taraftan saha içi ile uğraşırken diğer yandan transfere de yoğun mesai harcıyor. Derbiyi izlemeye gelenler arasında izlenen bir isim de vardı. Forvet hattında Carlos Vinicius ile yola devam etmek istemeyen yönetim, yeni golcü arayışına başlamıştı.

SON DAKİKA