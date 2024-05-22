Yerde bulduğum parayı cebe attım.

Asansörde birinin geldiğini görmeme rağmen kapıyı kapatma tuşuna bastım.

Başkasının yemeğine salça oldum.

Yürüyen merdivende solda durdum.

Arkadaşlarımın suyuna tükürdüm.

Ortak tuvaleti pis bıraktım.

Birinin tweetini çaldım.

Birinin Instagram fotoğraf açıklamasını çaldım.

Mesaja gördüğüm halde cevap vermedim.

Arkadaşlarımla oyun oynarken hile yaptım.

Anneme/Babama sesimi yükselttim.

Kardeşimin kumbarasından para aşırdım.

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimi yıkamadım.

Herkesin içinde sessiz bir şekilde gaz çıkardım.

Birilerini korkuttum.

Spoiler verdim.

Birinin telefonunu karıştırdım.

Gıybetin dibine vurdum.

Birinin düştüğünü görünce yardım etmek yerine hunharca güldüm.

Param olmasına rağmen param yok dedim.

Çöpümü çaktırmadan yere attım.

Haberi olmadan başkasının internetini kullandım.

Toplu taşımada kaynak yapıp para vermeden bindim.

Benimle konuşmak isteyen birini tersledim.

Toplu taşımada sıraya girmeden bindim.

Kardeşimin en sevdiği tatlıyı bitirip onun yemesini engelledim.

Arkadaşlarım arasında laf taşıdım.

Trafikte küfür ettim.

Çevremdekilere emrivaki yaptım.

Eski sevgilimin arkasından kötü şeyler söyledim.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

PAKİSTAN pasaportlarında "Bu pasaport İsrail hariç tüm ülkelerde geçerlidir" yazar.

DÜNYA her yıl üzerine düşen uzay tozlarından dolayı 100 ton daha ağırlaşır.

GOOGLE birkaç yıl önce çimlerini biçtirmek yerine yemeleri için 200 keçi kiralamıştı.

DEVELERİN kökeni ABD topraklarına dayanır. Daha sonra Asya ve Kuzey Afrika'ya yayılmışlardır.

SUUDİ Arabistan içinden nehir geçmeyen en büyük ülkedir.

TAYLAND'I 66 sene boyunca yöneten Bhumibol Adujyadej bir caz müzisyeniydi.



TESPİTLİ YORUM

Erkek adamın derdini anlatacağı bir tek annesi vardır onu da üzmek istemez anlatmaz içine atar...



GÜLÜ YORUM

@StvmkknSitiv Çocuğu parka getirdik. Bütün aksiyon erkek babalarıyla yaşanıyor. Kız babaları kenarda sakin sakin salıncak başında.

Az önce biri "ATMA KENDİNİ ORDAN" diye oğluna bağırdı.

Ona bakarken bizimki kaydırak yalamaya çalışıyordu!