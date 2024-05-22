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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 15:38 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 15:38

TBMM’de Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı dijital telife vurgu yaptı!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıda dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' görüşüldü. Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, haber telifine dikkat çekerek, “Bilginin ana dağıtım merkezi internet. Böyle bir ortamda korumamız gereken değerler olduğu da çok açık. Bunlar tabii ki milli ve dini değerler olduğu gibi hak temelli değerler de var. Bunlardan biri de dijital telif. Bu anlamda da düzenlemeler yapılması ve bu değerlere sahip çıkılmasının gerektiği çok açık.” dedi. Bursalı, Turkuvaz Medya ve Demirören Medya’nın dijital telif için önemli çalışmalar yaptığını belirterek teşekkür etti.

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