Türkiye'nin en değerli futbolcusu kim? Sezona 1 milyon euro ile başlamıştı piyasa değeri adeta uçuşa geçti! İşte sıralama

1 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Millilerimiz Çekya, Portekiz ve komşusu Gürcistan ile F grubunda mücadele edecek. İlk maçımızda Gürcistan ile 18 Haziran'da karşı karşıya geleceğiz.

2 22 Haziran'da ise Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Rafael Leao gibi önemli yıldızlara ve dünyada kabul görmüş oyunculara sahip Portekiz rakibimiz olacak.