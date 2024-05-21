Türkiye'nin en değerli futbolcusu kim? Sezona 1 milyon euro ile başlamıştı piyasa değeri adeta uçuşa geçti! İşte sıralama

14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Millilerimiz Çekya, Portekiz ve komşusu Gürcistan ile F grubunda mücadele edecek. İlk maçımızda Gürcistan ile 18 Haziran'da karşı karşıya geleceğiz.
22 Haziran'da ise Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Rafael Leao gibi önemli yıldızlara ve dünyada kabul görmüş oyunculara sahip Portekiz rakibimiz olacak.
Gruptaki son maçımız ise 26 Haziran'da. Geçmişte önemli bir konumda bulunan ancak son yıllarda bu yerini kaybeden Çekya ile karşılaşarak kaderimizi belirleyeceğiz.