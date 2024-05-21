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Türkiye'nin en değerli futbolcusu kim? Sezona 1 milyon euro ile başlamıştı piyasa değeri adeta uçuşa geçti! İşte sıralama

Haziran ayında başlayacak olan EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Takımımız Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile aynı grupta yer alacak. Ay yıldızlılar trunuva öncesinde grubun farvorileri arasında yer alıyor ve performansıyla şimdiden merak ediliyor. Kadro henüz açıklanmadı ancak Türk kimliği taşıyan oyuncular arasında en değerli iismlerin kim olduğuna dair sıralama ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin en değerli futbolcusu kim? sorusunun yanıtı ve ilk 25 sıra...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 20:42 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 20:44
Türkiye’nin en değerli futbolcusu kim? Sezona 1 milyon euro ile başlamıştı piyasa değeri adeta uçuşa geçti! İşte sıralama 1

14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Millilerimiz Çekya, Portekiz ve komşusu Gürcistan ile F grubunda mücadele edecek. İlk maçımızda Gürcistan ile 18 Haziran'da karşı karşıya geleceğiz.

Türkiye’nin en değerli futbolcusu kim? Sezona 1 milyon euro ile başlamıştı piyasa değeri adeta uçuşa geçti! İşte sıralama 2

22 Haziran'da ise Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Rafael Leao gibi önemli yıldızlara ve dünyada kabul görmüş oyunculara sahip Portekiz rakibimiz olacak.

Türkiye’nin en değerli futbolcusu kim? Sezona 1 milyon euro ile başlamıştı piyasa değeri adeta uçuşa geçti! İşte sıralama 3

Gruptaki son maçımız ise 26 Haziran'da. Geçmişte önemli bir konumda bulunan ancak son yıllarda bu yerini kaybeden Çekya ile karşılaşarak kaderimizi belirleyeceğiz.

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