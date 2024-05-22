Gönül Dağı için beklenmedik karar! Son tarih belli oldu

Dizinin sezon finalinin ardından yeni bölümleri Eylül ayında izleyicilerle buluşacak. Diğer yandan yeni sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Dizi, hem dramatik yapısı hem de içerdiği derin duygusal öğeler ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.