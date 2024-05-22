Gönül Dağı için beklenmedik karar! Son tarih belli oldu

Gönül Dağı'nın final yapacağına dair uzun süredir dolaşan söylentiler sonunda yanıtını buldu. Dört sezon boyunca yayınlanan dizinin devam edip etmeyeceği bir süredir akıllarda dolaşıyordu. Yapılan resmi açıklamayla yeni sezonun akıbeti belli oldu.
Gönül Dağı'nın final yapacağına dair uzun süredir dolaşan söylentiler sonunda yanıtını buldu. Dört sezon boyunca yayınlanan dizinin devam edip etmeyeceği bir süredir akıllarda dolaşıyordu. Yapılan resmi açıklamayla yeni sezonun akıbeti belli oldu.
KARAR VERİLDİ
Diziye beşinci sezon onayı verildi. Dizi yayın hayatına dair netlik kazanan kararla yeni bir döneme hazırlanıyor.
Gönül Dağı dizisi 8 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak 142. bölümüyle sezon finali yapacak.
Dizinin sezon finalinin ardından yeni bölümleri Eylül ayında izleyicilerle buluşacak. Diğer yandan yeni sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Dizi, hem dramatik yapısı hem de içerdiği derin duygusal öğeler ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
İZLEYİCİLER NE DİYOR?
Sosyal medyada dizinin devam edecek olmasına dair yorumlar hızla yayılıyor.
İzleyiciler sevilen karakterlerle yeniden buluşmanın heyecanını ve yeni sezonun getireceği hikayeleri merakla bekliyor.