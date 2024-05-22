Sahte ’yetkili servis’ tuzağı: Bakanlık cezayı kesti

Ticaret Bakanlığı yetkili olmamalarına rağmen yetkili servis gibi tanıtım yapan servislere 15 milyon TL ceza kesti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurularda özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin olarak tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerimizin, yetkili olmamalarına rağmen yetkili servis gibi tanıtım yapan servisler tarafından mağdur edildiğine ilişkin hususların yer aldığı görülmektedir.
15 MİLYON TL PARA CEZASI
Bu kapsamda sahte yetkili servislere yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara ilişkin yürütülen incelemeler neticesinde son iki yılda yaklaşık 15 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUYOR
Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda suç unsuru teşkil eden uygulamaların tespiti halinde ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Diğer taraftan olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için tüketicilerimizin aşağıda yer alan hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir.
Yetkili servis bilgileri için "Servis Bilgi Sistemi" kullanılmalıdır.
Tüketicilerimizin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve www.servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla kullanmış oldukları ürünlerin yetkili servis bilgisine ulaşabilme imkanı bulunmaktadır.