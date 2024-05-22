SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Türkiye 3 şehirle zirveye demir attı

Euromonitor'un son araştırması Türkiye'nin kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan şehirlerinin dünya turizminde önemli bir yer edindiğini ortaya koyuyor. Bu araştırmada Türkiye'yi temsil eden üç şehir, zengin tarihleri, kültürel mirası ve muhteşem doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:05 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 10:05
Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Türkiye 3 şehirle zirveye demir attı 1

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Türkiye 3 şehirle zirveye demir attı 2

İşte dünyanın en güzel şehirleri...

Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Türkiye 3 şehirle zirveye demir attı 3

Paris
Dubai
Madrid

SON DAKİKA