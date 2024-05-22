Euromonitor'un son araştırması Türkiye'nin kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan şehirlerinin dünya turizminde önemli bir yer edindiğini ortaya koyuyor. Bu araştırmada Türkiye'yi temsil eden üç şehir, zengin tarihleri, kültürel mirası ve muhteşem doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.
İşte dünyanın en güzel şehirleri...
Paris
Dubai
Madrid