T.C.MARMARİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2018/346 Esas

DAVALI MEHMET ENGİN ERGÜN - T.C. kimlik no: 17945268372

Alacağı temlik alan davacı BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı MEHMET ENGİN ERGÜN aleyhine açılan Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (İtirazın İptali) ilişkin davanın tensip ara kararı gereğince;

Davalı Mehmet Engin ERGÜN'e duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle;

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 24/09/2024 günü saat 11:10 olup, Duruşma gününün 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 29. maddeleri uyarınca duruşma gününün davalı Mehmet Engin ERGÜN'e İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi uyarınca ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonrasında tebligatın yapılmış sayılmasınadavalının duruşmaya bizzat kendisinin gelmesi yada kendisini bir vekille temsil ettirmesimazeret bildirmeden duruşmaya gelmediği taktirde yokluğunda yargılama yapılacağı ve karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.09/05/2024

Basın No: ILN02036151

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