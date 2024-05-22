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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Arsenal teklif artırdı: İşte yeni rakam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tıpkı Arda Güler gibi Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile görüşmeler sürerken, Topçular Fenerbahçe'nin istediği rakama biraz daha yaklaştı. İşte masadaki son teklif...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 14:14 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 14:14
Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Arsenal teklif artırdı: İşte yeni rakam

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Bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa'nın dev ekiplerinin transfer listesine giren Fenerbahçe'nin istikrarlı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki son derbi maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Arsenal teklif artırdı: İşte yeni rakam

Sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli sol bek için Arsenal ve Bayer Leverkusen'den resmi teklif geldi.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Arsenal teklif artırdı: İşte yeni rakam

Özellikle İngilizlerin, 24 yaşındaki yıldız konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Arsenal teklif artırdı: İşte yeni rakam

Ada ekibinin 20 milyon Euro'dan yaptığı ilk teklif, yönetim tarafından düşük bulundu.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Arsenal teklif artırdı: İşte yeni rakam

2026 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli oyuncu da mümkün olduğunca yüksek bir rakamı kulübüne kazandırmak istiyor.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Arsenal teklif artırdı: İşte yeni rakam

Sabah'ta yer alan haberde Arsenal'in 20+5 (bonuslar) şeklinde toplamda 25 milyon Euro'yu bulacak yeni bir teklifle tekrar masaya gelmeyi planladığı ifade edildi.

Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Arsenal teklif artırdı: İşte yeni rakam

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