Taş Kağıt Makas’ın Umut’u Ekin Koç bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi! Ozan Güven ile Hande Ataizi’nin rol arkadaşı meğer...

Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde Umut Tanrıkulu karakterini canlandıran Ekin Koç'un hayatı merak edildi. 31 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Ekin Koç aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Ekin Koç aslen nereliymiş! İşte Ekin Koç'un memleketi...