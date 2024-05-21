Evlilikte bu 7 şey varsa boşanmaya yakınsınız! Uzman psikologlar açıkladı

KARŞI CİNSTEN İŞ ARKADAŞLARI Danimarkalı araştırmacılar, çoğunlukla karşı cinsten kişilerle çalışan bireylerin %15 daha sık boşandığını buldu. 1981-2002 yılları arasında evlenen 100.000 çiftin verilerini inceleyen araştırmacılar, bu bulgunun iş ortamında karşı cinsten kişilerle etkileşimde bulunmanın evlilik üzerindeki etkisini vurguladığını belirtti.

EBEVEYNLERİN İLİŞKİ BİÇİMİ Çalışmalar, ebeveynlerinin özellikle de annelerinin davranışlarını kopyalayan çocukların, benzer ilişki dinamiklerine sahip olduğunu gösteriyor. 7.000 kişinin incelendiği araştırmada, ebeveynleri boşanan ya da yeniden evlenen bireylerin aynı şekilde davranma eğiliminde olduğu görüldü.

GÖRMEZDEN GELİNEN ÇATIŞMALAR John Gottman, boşanmanın dört habercisini sıraladı: küçümseme, mağduriyet, eleştiriler ve çatışmaları görmezden gelmek. Bu tür davranışlar, uzun vadede evlilik üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Tartışmalar ve kavgalar her ne kadar istenmese de, bazı sorunların çözülmesine yardımcı olurlar. Çatışmaları görmezden gelmek, hayal kırıklıklarını artırabilir ve ilişkiye zarar verebilir.

EŞLERİN ARKADAŞLARINA OLAN TUTUMU 16 yıllık evlilikleri olan 373 çiftin analizinde, evliliklerin %46'sının 16. yıl sonunda sona erdiği görüldü. Özellikle evliliğin ilk yılında kocanın, karısının arkadaşlarına yönelik eleştirilerinin, gelecekteki boşanmanın habercisi olduğu belirlendi. Bu durum, kadınların arkadaşlarıyla duygusal yakınlık kurmalarının önemine dikkat çekiyor.