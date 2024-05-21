Evlilikte bu 7 şey varsa boşanmaya yakınsınız! Uzman psikologlar açıkladı

Evlilik, ömür boyu mutluluk sözüyle başlayan bir yolculuktur. Ancak boşanma oranlarının artışı, evliliklerin sürdürülebilirliği konusunda birçok soruyu gündeme getiriyor. Son araştırmalar, evliliklerin geleceğini tahmin edebilecek bazı ilginç göstergeleri ortaya koyuyor. İşte boşanmanın habercisi olabilecek 7 önemli işaret...
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINDAKİ GÜLÜMSEME SAYISI
Psikologlar, çocukluk ve gençlik fotoğraflarındaki gülümsemelerin, bireylerin gelecekteki evlilik başarılarını tahmin edebileceğini keşfetti. Bir çalışmada, üniversite yıllığındaki fotoğraflar incelendi ve gülümsemelerin yoğunluğu derecelendirildi. Göz çevresinde kırışıklık oluşturan gülümsemelere "10" puan verilen kişilerin hiçbiri boşanmadı. Buna karşılık, fotoğraflarında kaşlarını çatanların dörtte biri boşandı. Genel sonuçlar, fotoğraflarda üzgün görünen kişilerin, gülümseyenlere göre beş kat daha fazla boşanma olasılığına sahip olduğunu gösteriyor.
DUYGUSAL SES TONU
Bir bilgisayar algoritması, çiftlerin iletişim kurarken kullandıkları ses tonuna dayanarak evliliğin başarısını %79 doğrulukla tahmin edebiliyor. Bilim insanları, 100'den fazla çiftin konuşmalarını analiz ederek, yoğunluk, perde ve titreşim gibi ses değişimlerinin güçlü duyguları yansıttığını belirledi. "Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz de çok önemli," diyen uzmanlar, duygusal ses tonunun evlilikteki iletişimdeki rolüne dikkat çekiyor.