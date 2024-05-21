Alevi Ne Demek? Alevi Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Alevi kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

ALEVİ NE DEMEK?

Alevilik, İslam'ın bir yorumu ve bir mezhebi olarak kabul edilen bir inanç ve ibadet geleneğidir. Alevilik, özellikle Türkiye, Azerbaycan, İran, ve bazı Orta Doğu ülkelerinde yaygındır. Alevilik, çeşitli etnik, kültürel ve tarihsel faktörlerin etkisiyle farklı varyasyonlara sahiptir. Genel olarak, Alevilik, İslam'ın temel inançlarını paylaşırken, özellikle ibadet şekilleri ve ritüellerinde farklılıklar gösterir.

ALEVİ TDK SÖZLÜK ANLAMI