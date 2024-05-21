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Gerçek ismi şoke etti! Yıllarca Nuri Alço olarak bilmişiz! Yeşilçam'ın gazoz adamı Nuri Alço'nun gerçek adı meğer...

Bundan yıllar önce oynadığı Yeşilçam filmleriyle Türk sinema tarihine adını yazdıran Nuri Alço, geçtiğimiz haftalarda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Şuan sağlık durumu iyi olan ve kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile 2020'da nikah masasına oturan Nuri Alço hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer yıllardır Nuri Alço olarak bildiğimiz ismi gerçek değilmiş. İşte başta Nuri Alço olmak üzere, Banu Alkan, Seda Sayan, Hakan Altun, Barış Manço gibi sevilen ünlülerin gerçek isimleri...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 19:51 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 19:57
Gerçek ismi şoke etti! Yıllarca Nuri Alço olarak bilmişiz! Yeşilçam’ın gazoz adamı Nuri Alço’nun gerçek adı meğer... 1

Yeşilçam'da birçok unutulmaz filmde oynayan, canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan Nuri Alço geçtiğimiz haftalarda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Gerçek ismi şoke etti! Yıllarca Nuri Alço olarak bilmişiz! Yeşilçam’ın gazoz adamı Nuri Alço’nun gerçek adı meğer... 2

'Gazoz adam' olarak bilinen Nuri Alço'dan çok geçmeden sevindiren haber geldi. Şimdilerde sağlığı iyi olan ünlü oyuncu hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Gerçek ismi şoke etti! Yıllarca Nuri Alço olarak bilmişiz! Yeşilçam’ın gazoz adamı Nuri Alço’nun gerçek adı meğer... 3

Bir dönem kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu ile evliliğinden dolayı eleştirilerin odağı olan Nuri Alço'nun meğer gerçek ismi bambaşkaymış.

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