Yeni Kaledonya’da sular durulmuyor! Okullar kundaklandı tahliye başladı: Macron yola çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, dün Yeni Kaledonya'ya yönelik benzeri görülmemiş bir siber saldırı düzenlendi.

Ciddi hasarlara sebebiyet verilmeden durdurulan saldırının arkasındaki IP adreslerinin çoğunun Rusya menşeli olduğu aktarıldı.

CNN International ise Fransa'da bir hükümet yetkilisinin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yeni Kaledonya'ya doğru yola çıktığını söylediğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, düzenlediği basın toplantısında, Macron'un Salı gecesi Paris'ten ayrılacağını ve Fransız topraklarında "bir misyon kuracağını" söyledi fakat konu hakkında detaylı bilgi vermedi.

Yeni Kaledonya, ulusal hükümetteki seçim değişikliğinin yol açtığı isyanlarla çalkalanıyor. Geçtiğimiz haftadan beri devam eden isyanlarda en az altı kişi hayatını kaybetti. İsyanlarda otomobiller yakıldı, dükkanlar yağmalandı, yollar barikatlarla kapatıldı.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

Avustralya ve Yeni Zelanda, olağanüstü hal ilan edilen Yeni Kaledonya'dan vatandaşlarının tahliyesine başladı.

Avustralya Savunma Sanayisi Bakanı Pat Conroy, Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, Avustralya Hava Kuvvetlerinin C-130 tipi iki askeri uçakla 115 kişiyi Yeni Kaledonya'dan tahliye ettiğini söyledi.

Tahliyede "yaşlılara, hamilelere ve en savunmasız insanlara" öncelik verildiğini aktaran Conroy, Yeni Kaledonya'dan ayrılmak için talepte bulunan 200'den fazla daha vatandaşlarının olduğunu ve bunların tahliyesi için "Fransa ile çalışmayı" sürdüreceklerini belirtti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "acil ihtiyaç sahibi" 48 vatandaşın C-130 tipi askeri uçakla tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

O DUYURUDAN SONRA MACRON YOLA ÇIKTI

CNN International, Macron'un ziyaretinin Avustralya ve Yeni Zelanda'nın vatandaşlarını Yeni Kaledonya'dan tahliye etmek için hükümet uçaklarını konuşlandırdığı sırada geldiğine dikkat çekti.

Avustralya ve Yeni Zelanda, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da protestolar nedeniyle mahsur kalan vatandaşları için tahliye uçakları göndereceklerini dün açıklamıştı.