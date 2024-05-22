40-45 sene süresince sigara içtikten sonra... Sigarayı bırakanların vücudunda neler oluyor? Apışıp kalacaksınız, tövbe edeceksiniz!

1 Sigara içmenin vücuda verdiği zararların başında, solunum sistemi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler gelir. Sigara dumanındaki zararlı kimyasallar akciğerlere girerek, hava yollarını tahriş eder ve zamanla kronik bronşit, amfizem gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur. Bununla birlikte, sigara içmek kalp ve damar sağlığını da tehdit eder. Sigara, kan damarlarının daralmasına ve kan akışının azalmasına yol açar, bu da hipertansiyon, kalp krizi ve felç riskini artırır.

2 Bilim insanları, sigara ve akciğer arasındaki ilişkiyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Buna çalışmaya göre, akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonlar kalıcı değil. Çünkü akciğerler kendi kendini yenileyerek kansere bile yol açabilen sigaranın tüm olumsuz etkilerini tersine çeviriyor.