İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2024! MEB öğretmen il içi atama takvimi! MEBBİS yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı

İl içi yer değiştirme başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB (Milli Eğitin Bakanlığı) öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteği bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs günlerinde online olarak alındı. Atama sonuçları ise 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunulacak.