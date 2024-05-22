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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2024! MEB öğretmen il içi atama takvimi! MEBBİS yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı

Öğretmenlerin 2024 yılında gerçekleşen il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreciyle ilgili bilgiler Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan www.personel.meb.gov.tr üzerinden duyurulmuştu. Ancak, atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu, öğretmenler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS Yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranına ulaşılır? İşte MEBBİS yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:00 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 10:00
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2024! MEB öğretmen il içi atama takvimi! MEBBİS yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı

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İl içi yer değiştirme başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB (Milli Eğitin Bakanlığı) öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteği bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs günlerinde online olarak alındı. Atama sonuçları ise 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunulacak.

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ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlendi. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Listelerin ilgili valiliklerce sisteme girilmesi ve atama karanamelerinin oluşturulması işlemi 22-23 Mayıs günlerinde gerçekleşecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri de 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla olacak.

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