Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak?

Temmuz zammı yaklaşırken, emekliler hem bu artışı hem de ek iyileştirme konusunda verilecek kararı merakla bekliyor. Ek iyileştirmede refah payı ve taban aylık artışı öne çıkarken, her iki modelde de 2'şer formül dikkat çekiyor...