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Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak?

Temmuz zammı yaklaşırken, emekliler hem bu artışı hem de ek iyileştirme konusunda verilecek kararı merakla bekliyor. Ek iyileştirmede refah payı ve taban aylık artışı öne çıkarken, her iki modelde de 2'şer formül dikkat çekiyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 07:04 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:04
Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak? 1

Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur'luların kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak? 2

Kök aylıklara yansıtılacak bu zam oranları 3 Temmuz'da kesinleşecek, aynı ay da maaşlara yansıtılacak. Ayrıca Temmuz'da ek iyileştirme de karara bağlanacak.

Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak? 3

Bu kapsamda hem refah payı hem taban aylık masaya yatırılacak. Eğer bu düzenlemelerden birinin ya da ikisinin birden uygulanmasına karar verilirse hızla yasal düzenleme yapılacak. Aynı ay aylık ödeme dönemine yetiştirilmesine çalışılacak.

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