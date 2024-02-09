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"Senden Önce"nin yayın tarihi belli oldu

Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen, D Media imzalı yeni dizi Senden Önce’nin yayın tarihi belli oldu. Ekrana gelen tanıtımları ve yayınlanan afişleri ile büyük merak uyandıran dizi 13 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başlıyor.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 17:14 Güncelleme 09 Şubat 2024, 17:16
Senden Öncenin yayın tarihi belli oldu

Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen, D Media imzalı yeni dizi Senden Önce'nin yayın tarihi belli oldu. Ekrana gelen tanıtımları ve yayınlanan afişleri ile büyük merak uyandıran dizi 13 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başlıyor.

AŞK, SADAKAT VE İHANET ÜÇGENİ: SENDEN ÖNCE
Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'yı buluşturan Senden Önce ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Şile başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimleri devam eden dizi 13 Şubat Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak. Sosyal medyada da gündem olan dizinin merak uyandıran karakterleri Hakan (Alp Navruz), Merve (Sinem Ünsal) ve Sahra (Nilperi Şahinkaya) izleyen herkesi ters köşe yapmaya hazırlanan hikayeleri ile seyirci karşısına çıkacak.

YENİ DİZİLER GELİYOR
Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, İnci Taneleri dizisinin gerçekleşen izleme etkinliğinde Kanal D seyircilerine yeni sürprizlerin olduğunu söyleyerek, bu yıl içerisinde dört yeni yapımın daha ekrana geleceğini açıkladı. İnci Taneleri'nden sonra ikinci proje olarak hayata geçirilecek olan Senden Önce, daha yayınlanmadan çok konuşulan diziler arasında yer aldı. Murat Yancı'nın duyurusunu yaptığı bir diğer yapımın ise geçen hafta itibariyle 'yakında' anonsu ile duyurulan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi olduğu öğrenildi.

GÜÇLÜ KADRO
Senden Önce'nin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosunda ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını D Media'nın üstlendiği, senaryosunu Başak Angigün kaleme aldığı Senden Önce'nin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor.

Senden Önce 13 Şubat Salı akşamı Kanal D'de başlıyor.

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