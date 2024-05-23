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PKK'lı Bese Hozat'ın 'Mehmetçik' korkusu! "Saldırılar durmuyor" diyerek çaresizlik itirafında bulundu: "Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar"

Türkiye 'teröristan' hayalleri kuranların hevesini kursağında bırakacak. Planlanan askeri harekat öncesi Kandil'i korku dağları sardı. PKK elebaşı Bese Hozat, "Saldırılar hiç durmuyor" diyerek çaresizlik itirafında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde yaptığı temizlik harekatlarıyla panikleyen Hozat, "Mayıs sonu, Haziran başı kapsamlı bir şekilde vuracaklar" diyerek son çırpınışı kabul etti.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 16:32 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 16:52
PKK’lı Bese Hozat’ın ’Mehmetçik’ korkusu! Saldırılar durmuyor diyerek çaresizlik itirafında bulundu: Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar

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Terör örgütü PKK'ya ölümcül darbe vuracak askeri harekat öncesi Kandil'deki elebaşlarının son çırpınışları sürüyor.

PKK elebaşı Bese Hozat'tan çaresizlik itirafı: "Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar"

PKK'lı teröristbaşı Bese Hozat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yaptığı tarihi ziyarette imzaları atılan "Kalkınma Yolu" projesini hedef aldı.



KALKINMA YOLU HAZIMSIZLIĞI: TÜRKİYE HER YERİ KUŞATMAK İSTİYOR

"Türkiye her yeri kuşatmak istiyor" diyerek veryansın eden Hozat, "Bu proje bir işgal yolu projesidir, bir kalkınma yolu projesi değil. Türkiye'nin işgaline neo-Osmanlı politikalarına güzergah oluşturuyor, koridor oluşturuyor. Bu biçimde Türkiye Irak üzerinde bu yayılmacı politikalarını geliştirmek istiyor, hegemonyasını kurmak istiyor" ifadelerini kullandı.



MEHMETÇİK KORKUSU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarını sürdürdüğü askeri harekat öncesi panikleyen PKK'lı Hozat, "16 Mayıs'ta Metina'da bir işgal harekâtı başladı. Şimdi bu adım adım ilerliyor. Parça parça yerleşiyorlar alanlara. Giderek yaz aylarında, yağışlar tamamen bittikten sonra, koşullar oluşunca, öyle görünüyor, Mayıs sonu, Haziran başı kapsamlı bir saldırı geliştirecekleri görünüyor" dedi.



ÇARESİZLİK İTİRAFI: "SALDIRILAR HİÇ DURMUYOR"

"Saldırılar hiç durmuyor" diyerek çaresizlik itirafında bulunan Hozat sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

Şimdi bu alanlarda Türk askeri üsler kurmaya çalışıyor. Bütün askeri üslerini tahkim etmeye çalışıyor. Tamamen girdiği her yeri işgal edip ileride onun bir siyasi zemini oluşur, koşulu oluşursa da ilhak etmek istiyor. Şimdi böyle bir işgal ve ilhak politikası yürütüyor. Misak-ı Milli politikası yürütüyor.

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