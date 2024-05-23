PKK'lı Bese Hozat'ın 'Mehmetçik' korkusu! "Saldırılar durmuyor" diyerek çaresizlik itirafında bulundu: "Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar"

Terör örgütü PKK'ya ölümcül darbe vuracak askeri harekat öncesi Kandil'deki elebaşlarının son çırpınışları sürüyor.
PKK'lı teröristbaşı Bese Hozat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yaptığı tarihi ziyarette imzaları atılan "Kalkınma Yolu" projesini hedef aldı.
KALKINMA YOLU HAZIMSIZLIĞI: TÜRKİYE HER YERİ KUŞATMAK İSTİYOR
"Türkiye her yeri kuşatmak istiyor" diyerek veryansın eden Hozat, "Bu proje bir işgal yolu projesidir, bir kalkınma yolu projesi değil. Türkiye'nin işgaline neo-Osmanlı politikalarına güzergah oluşturuyor, koridor oluşturuyor. Bu biçimde Türkiye Irak üzerinde bu yayılmacı politikalarını geliştirmek istiyor, hegemonyasını kurmak istiyor" ifadelerini kullandı.
MEHMETÇİK KORKUSU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarını sürdürdüğü askeri harekat öncesi panikleyen PKK'lı Hozat, "16 Mayıs'ta Metina'da bir işgal harekâtı başladı. Şimdi bu adım adım ilerliyor. Parça parça yerleşiyorlar alanlara. Giderek yaz aylarında, yağışlar tamamen bittikten sonra, koşullar oluşunca, öyle görünüyor, Mayıs sonu, Haziran başı kapsamlı bir saldırı geliştirecekleri görünüyor" dedi.