PKK'lı Bese Hozat'ın 'Mehmetçik' korkusu! "Saldırılar durmuyor" diyerek çaresizlik itirafında bulundu: "Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar"





ÇARESİZLİK İTİRAFI: "SALDIRILAR HİÇ DURMUYOR"



"Saldırılar hiç durmuyor" diyerek çaresizlik itirafında bulunan Hozat sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;



Şimdi bu alanlarda Türk askeri üsler kurmaya çalışıyor. Bütün askeri üslerini tahkim etmeye çalışıyor. Tamamen girdiği her yeri işgal edip ileride onun bir siyasi zemini oluşur, koşulu oluşursa da ilhak etmek istiyor. Şimdi böyle bir işgal ve ilhak politikası yürütüyor. Misak-ı Milli politikası yürütüyor.