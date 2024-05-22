Şevval Sam sevgilisi ile el ele görüntülendi! Kısmetse Olur yarışmacısı Tankut Denker eski sevgilisi çıkmıştı...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, son olarak Yan Oda dizisinde izleyici ile buluştu. Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Şevval Sam, magazin gündeminin yakın markajında. Son olarak bir süredir reklamcı sevgilisiyle aşk yaşadığı bilinen Şevval Sam, el ele görüntülendi. İşte geçmişte "Kısmetse Olur" yarışmasının popüler isimlerinden Tankut Denker ile yaşadığı ilişkiyle herkesi şaşırtan Şevval Sam'ın yeni sevgilisi...
Son olarak Caner Cindoruk ile final yapan Yan Oda dizisinin başrolünü paylaşan Şevval Sam, magazin gündeminin yakın markajında yer alıyor.
Aşk hayatıyla sevenleri tarafından takip edilen Şevval Sam, 'Kısmetse Olur' yarışmacısı Tankut Debke ile bir dönem aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hatta Tankut konuyla ilgili olarak 'Aynı muhitte oturuyorduk. Ben 13 yaşındaydım, Şevval 12. Aramızda çok güzel, çok sade, çok masum bir ilişki vardı. Buradan arkadaşımı öpüyorum.' demişti.
Son olarak Şevval Sam, 14 senelik aşkı Sarp Maden ile ilişkisi bittikten sonra Sam, kalbinin kapısını geçen yaz reklamcı Cem Topçuoğlu'na açmıştı. Şevval Sam yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.