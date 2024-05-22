Şevval Sam sevgilisi ile el ele görüntülendi! Kısmetse Olur yarışmacısı Tankut Denker eski sevgilisi çıkmıştı...

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Aşk hayatıyla sevenleri tarafından takip edilen Şevval Sam, 'Kısmetse Olur' yarışmacısı Tankut Debke ile bir dönem aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hatta Tankut konuyla ilgili olarak 'Aynı muhitte oturuyorduk. Ben 13 yaşındaydım, Şevval 12. Aramızda çok güzel, çok sade, çok masum bir ilişki vardı. Buradan arkadaşımı öpüyorum.' demişti.