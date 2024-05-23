Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı

Beşar Esad'ın iktidarını korumak için milislerini ve askerlerini sahaya süren Tahran yönetimine, beklendiği gibi Hizbullah
da destek verdi. İran
milisleri ve Hizbullah üyeleri, yıllarca Suriye iç savaşında aynı cephede mücadele etti.
Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlamasıyla gözler bir kez daha Hizbullah'a çevrildi. 7 Ekim'den bir gün sonra İsrail
ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları başladı ve bugüne kadar aralıksız devam etti.
Lübnan'ın güneyinden Hizbullah'ın ateşlediği yüzlerce füze İsrail'e ait bazı stratejik hedefleri vurdu, radar üsleri ya da casus balonların konuşlandığı üslerde patlamalar gerçekleşti.
İsrail ise savaş uçaklarıyla sınır hattındaki Hizbullah tesislerini bombaladı, silahlı drone'lardan füze ateşleyerek Hizbullah komutanlarının yer aldığı araçları vurdu ve Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisi'ni bile birkaç kez hedef aldı.
Hizbullah
'ın kalesi Bekaa Vadisi, İsrail
sınırına 100 kilometre mesafede.