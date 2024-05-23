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Tarih 2018 yer İsrail'in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi'nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı

İran'ı 'viran' eden helikopter kazasında cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet can verdi. Hizbullah, İranlıların matem tuttuğu şu günlerde Reisi'nin daha önce servis edilmeyen fotoğraflarını paylaştı. 2018 tarihli fotoğraflarda Reisi'nin Hizbullah üslerindeki milisleri denetlediği ve füzelerin yanında poz verdiği görülüyor. İran basını da söz konusu görüntülerin 'ilk kez' yayınlandığını teyit etti. İşte tüm detaylar ve İbrahim Reisi'nin 6 yıl sonra ortaya çıkan görüntüleri...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 14:02 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 14:15
Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı

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İran olağanüstü günlerden geçiyor... Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet 19 Mayıs 2024'te meydana gelen helikopter kazasında can verdi.

Meşhed'de son yolculuğuna uğurlanan Reisi, ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olarak tarihe geçti.




6 YIL SONRA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Hizbullah, İran halkı İbrahim Reisi için yas tutarken Lübnan'da 2018 yılında çekilmiş bazı fotoğrafları servis etti. Yayınlanan fotoğraflarda Reisi'nin Hizbullah üslerindeki milisleri denetlediği ve füzelerin yanında poz verdiği görülüyor.




İRAN BASINI "İLK KEZ" DİYEREK DUYURDU

Tehran Times, söz konusu fotoğrafların ilk kez yayınlandığını duyurdu.

İran'ın Orta Doğu'daki en sıkı müttefiklerinden biri olan Hizbullah, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkililerin cenaze törenine iki numarası Naim Kasım'ı gönderdi. Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyon birimi Kudüs Gücü, özellikle Suriye iç savaşından itibaren işbirliğini artırdı.




Beşar Esad'ın iktidarını korumak için milislerini ve askerlerini sahaya süren Tahran yönetimine, beklendiği gibi Hizbullah da destek verdi. İran milisleri ve Hizbullah üyeleri, yıllarca Suriye iç savaşında aynı cephede mücadele etti.

Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlamasıyla gözler bir kez daha Hizbullah'a çevrildi. 7 Ekim'den bir gün sonra İsrail ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları başladı ve bugüne kadar aralıksız devam etti.



Lübnan'ın güneyinden Hizbullah'ın ateşlediği yüzlerce füze İsrail'e ait bazı stratejik hedefleri vurdu, radar üsleri ya da casus balonların konuşlandığı üslerde patlamalar gerçekleşti.

İsrail ise savaş uçaklarıyla sınır hattındaki Hizbullah tesislerini bombaladı, silahlı drone'lardan füze ateşleyerek Hizbullah komutanlarının yer aldığı araçları vurdu ve Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisi'ni bile birkaç kez hedef aldı.



Hizbullah'ın kalesi Bekaa Vadisi, İsrail sınırına 100 kilometre mesafede.

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