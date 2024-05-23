Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı

6 YIL SONRA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI Hizbullah , İran halkı İbrahim Reisi için yas tutarken Lübnan'da 2018 yılında çekilmiş bazı fotoğrafları servis etti. Yayınlanan fotoğraflarda Reisi'nin Hizbullah üslerindeki milisleri denetlediği ve füzelerin yanında poz verdiği görülüyor.







İRAN BASINI "İLK KEZ" DİYEREK DUYURDU



Tehran Times, söz konusu fotoğrafların ilk kez yayınlandığını duyurdu.



İran'ın Orta Doğu'daki en sıkı müttefiklerinden biri olan Hizbullah, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkililerin cenaze törenine iki numarası Naim Kasım'ı gönderdi. Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyon birimi Kudüs Gücü, özellikle Suriye iç savaşından itibaren işbirliğini artırdı.