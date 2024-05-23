Asmr Ne Demek? Asmr Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Asmr kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

ASMR NE DEMEK?

ASMR, "Otonom Sinir Sistemi Tepki Yaratma" olarak da bilinen "Otonom Sensör Meridyen Tepkisi", kişide rahatlama, uyuşma veya titreme hissi yaratan ses, hareket veya dokunuşlara verilen tepkiyi tanımlar. Bu, çoğunlukla bir video veya ses kaydı aracılığıyla paylaşılır ve insanların stresi azaltmasına, gevşemesine veya uyumasına yardımcı olabilir.

ASMR, kafa derisinden başlayarak aşağı doğru hareket eden rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir karıncalanma hissidir. Dinleyicinin genellikle rahatlamasını ve gevşemesini sağlar.

ASMR ilk olarak 2010 yılında ortaya çıkmıştır. Beyin masajı olarak da bilinen ASMR temelli videolarda genellikle fısıltı, dalga sesleri, çatırtı gibi seslere yer verilir. Bu videolar, dinleyicide başka birisi saçları okşadığında ya da tüylerin üzerinde parmaklarını gezdirdiğinde hissedilen ürperti gibi hissiyat uyandırır.