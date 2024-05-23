BJK-TS maçı ATV CANLI YAYIN İZLE 🏆⚽ ATV canlı izle ekranı ile Beşiktaş-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı donmadan, full HD CANLI yayın...

Ziraat Türkiye Kupası Finali heyecanı bu akşam tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma, Türkiye Kupası'nın sahibini belirleyecek. İki güçlü takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA?
Türkiye Futbol Federasyonu yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak final mücadelesi 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. İstanbul'da oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesine özellikle şehir dışından gelen taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Maç günü stadın kapalı gişe olması bekleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE
BEŞİKTAŞ'IN KUPA YOLCULUĞU
Ziraat Türkiye Kupası'na beşinci turda dahil olan siyah-beyazlılar ilk mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş son 16 turunda Antalyaspor'u 2-1, çeyrek finalde ise Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ankaragücü ile yarı finalde karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar Ankara'da oynanan ilk mücadeleden beraberlikle ayrılırken Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı 1-0 geçerek adını finale yazdırdı.