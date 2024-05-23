Fatih Sondaj Gemisi Göktepe-2’de! Karadeniz’de yeni müjdelere yelken açıldı





BERAT ALBAYRAK ve 'MİLLİ ENERJİ' POLİTİKASI



"Enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefiyle yürütülen çalışmalarda Berat Albayrak'ın büyük emeği yadsınamaz bir gerçek.



Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı olan Albayrak'ın döneminde Türkiye envanterine sondaj gemilerini dahil etmiş, o gemilerden Fatih Karadeniz'de doğal gaz keşfetmişti.







