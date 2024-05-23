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Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar! Son dakika M2 metro hattı çalışıyor mu? Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları ...

İstanbul Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda bugün (23 Mayıs 2024) akşam saatlerinde yaşanan trajik bir olay, şehirde ulaşımı olumsuz etkiledi. İstasyonda gerçekleşen bir intihar girişimi, seferlerin durmasına ve istasyonun kapatılmasına neden oldu. Peki, M2 metro hattı açık mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 18:28 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 18:32
Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda intihar! Son dakika M2 metro hattı çalışıyor mu? Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları ...

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İstanbul'un önemli metro hatlarından biri olan Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda üzücü bir olay meydana geldi. İstasyonda yaşanan intihar girişimi nedeniyle metro seferleri durduruldu ve istasyon kapatıldı.

SON DAKİKA METRODA İNTİHAR GİRİŞİMİ!

İstanbul'un önemli metro hatlarından biri olan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bugün Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda üzücü bir olay yaşandı. İstasyonda meydana gelen intihar girişimi sebebiyle metro seferleri durduruldu.

M2 METRO HATTI SEFERLERİ DURDU MU?

Olayın hemen ardından Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatıldı. Bu durum, hattaki seferlerde ciddi aksamalara yol açtı. Ancak, alternatif olarak Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında seferlerin yapılabildiği belirtildi.

İSTASYON KAPATILDI

İstasyonun kapatılmasıyla birlikte, Gayrettepe ile Osmanbey durakları arasında ring servisleri düzenleniyor. Bu servisler, metro seferlerinin aksamadan devam etmesi için geçici bir çözüm olarak hayata geçirildi.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaşanan trajik olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Ancak, metro seferlerinin normale dönüş süreci hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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