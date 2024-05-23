Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda intihar! Son dakika M2 metro hattı çalışıyor mu? Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları ...

İstasyonun kapatılmasıyla birlikte, Gayrettepe ile Osmanbey durakları arasında ring servisleri düzenleniyor. Bu servisler, metro seferlerinin aksamadan devam etmesi için geçici bir çözüm olarak hayata geçirildi.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaşanan trajik olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Ancak, metro seferlerinin normale dönüş süreci hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.