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Sinan Akçıl’dan Eurovision açıklaması: Çivisi çıkmış vaziyette! 10 yıl önce Düm Tek Tek şarkısını yazmıştı...

Fransa'da katıldığı Rouen Açıkhava Festivali'nde katil İsrail ve Netanyahu'ya tepki gösteren Sinan Akçıl, Fransızca "Çocukları öldürmeyi durdur" diyerek büyük takdir topladı. Ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda hem bu konu hem de çok tartışmalı hale gelen Eurovision yarışması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. 10 yıl önce Hadise'nin Eurovision'da seslendirdiği Düm Tek Tek şarkısını yazan Akçıl, "Şarkımın katıldığı dönemde de ayrımcılık vardı ama bu kadar uçuk kaçık şovlara izin verilmiyordu. Şimdi çivisi çıkmış vaziyette" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:28 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 09:40
Sinan Akçıl’dan Eurovision açıklaması: Çivisi çıkmış vaziyette! 10 yıl önce Düm Tek Tek şarkısını yazmıştı... 1

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Fransa'da katıldığı Rouen Açıkhava Festivali'ne Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail ve Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Sinan Akçıl’dan Eurovision açıklaması: Çivisi çıkmış vaziyette! 10 yıl önce Düm Tek Tek şarkısını yazmıştı... 2

Sahnede yaptığı Fransızca konuşmada Akçıl, "Acilen bu vahşete son verin! Yaşasın özgür Filistin!" diye bağırdı.

Sinan Akçıl’dan Eurovision açıklaması: Çivisi çıkmış vaziyette! 10 yıl önce Düm Tek Tek şarkısını yazmıştı... 3

Fransızca "Çocukları öldürmeyi durdur" diyerek büyük takdir toplayan Akçıl, verdiği bir röportajda hem bu konu hem de çok tartışmalı hale gelen Eurovision yarışması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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