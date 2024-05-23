Bu da mı kehanet! The Simpsons Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını bildi mi? Gerçek ortaya çıktı

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THE SIMPSONS KEHANETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bu trajik olayın ardından, sosyal medyada ABD yapımı ünlü animasyon dizisi The Simpson'a ait olduğu iddia edilen bazı görseller hızla yayıldı. Sosyal medyadan fotoğrafı paylaşan bir kullanıcı, "Buna ne demeli? 20.05.1994" ifadeleriyle bir görsel paylaştı.