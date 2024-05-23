Bu da mı kehanet! The Simpsons Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını bildi mi? Gerçek ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.
ENKAZI AKINCI BULDU
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazada kurtulan olmadığını belirledi.
Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.
CENAZE NAMAZI KILINDI
Reisi ve beraberindekiler için 22 Mayıs'ta başkent Tahran'daki Tahran Üniversitesi Kampüsü'nde cenaze namazı kılındı.
THE SIMPSONS KEHANETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Bu trajik olayın ardından, sosyal medyada ABD yapımı ünlü animasyon dizisi The Simpson'a ait olduğu iddia edilen bazı görseller hızla yayıldı. Sosyal medyadan fotoğrafı paylaşan bir kullanıcı, "Buna ne demeli? 20.05.1994" ifadeleriyle bir görsel paylaştı.