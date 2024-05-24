T.C. İMAMOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/41 Esas

DAHİLİ DAVALI: DURDU KÖKCÜ- MUSTAFA- HATİCE KIZI TC NO :151*******694

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamayan ve tebligat yapılamayan 151******694 T.C. Kimlik nolu Durdu KÖKCÜ'ye Adana ili İmamoğlu ilçesi Camili mahallesi 653 parsel sayılı taşınmazın DSİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olupduruşma Günü olan: 26/06/2024 günü saat 09:30 da duruşmada bizzat hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, ayrıca bilirkişi raporuna karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde itiraz edebileceği, aksi takdirde itiraz hakkının bulunmayacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/03/2024

Basın No: ILN02037402

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