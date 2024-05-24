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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı

Son dakika haberleri... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak müfettişler, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 84 sayfalık bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda polis müdürü Şevket Demircan’ın Sertçelik’e söylediği “Temiz eller operasyonunu başlatıyoruz” dediği konuşmaların ise sorulmadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:03
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonun kumpas soruşturmasına dönüştürülmeye çalışıldığının ortaya çıkması Türkiye gündemine oturdu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık firari Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı görüşmelerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan idari soruşturmadaki çok önemli ifadelere Takvim ulaştı.

Serdar Sertçelik.Serdar Sertçelik.

BOZDAĞ SORUSU
Demircan'a, telefonda söylediği ve ses kayıtlarına yansıyan "Bu söylediğin iki isim vardı ya bahsetmiştin ya. Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. İsimleri geçsin sıkıntı yok" dediği kısmı hatırlatan mülkiye müfettişleri bu iki kişi kim sorusunu yöneltti.

Demircan, "İfadeler bana aittir. Serdar Sertçelik'i ikna etmek için söyledim. Bu görüşmeler Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile ilgilidir. Ben bu isimleri zikretmedim. O zikretti" diye cevap verdi.

O BÖLÜM SORULMADI
Müfettiş raporunda ses kayıtlarında herhangi bir oynamanın yapılmadığının tespit edilmesine rağmen müfettişler, Şevket Demircan'a, Serdar Sertçelik'e söylediği "Bize temiz eller operasyonunu sizin ellerinizle başlattığımız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği konuşmaları ise sorulmadı.

Müfettiş raporunda Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan'ın yaptığı konuşmalarla ilgili ise sadece devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiği belirtildi.

Ayhan Bora Kaplan


Şevket Demircan'ın sıralı amirlerinin bilgisinin olduğunu belirtmesine rağmen müfettişler tarafından ifadesi alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, "Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile görüşmeler yaptığını biliyorum ancak içeriklerini tam olarak bilmiyorum. Yaptığı ilk görüşmenin bana ses kaydını Whatsapp üzerinden gönderdiğini hatırlamıyorum. Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile yaptığı görüşmeleri kaydettiğini, Sertçelik sosyal medyadan ses kayıtlarını yayınlayınca öğrendim." dedi.

Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ise "Ben yardımcım Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile yaptığı görüşmeleri sosyal medyaya yansıdığında gördüm" ifadelerini kullandı.

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